¿Era roja para Marino Hinestroza en el clásico ante Millonarios? Contundente evidencia

La jornada sabatina del fútbol colombiano cerró con el clásico entre Atlético Nacional vs. Millonarios en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, juego que correspondió a la fecha 13 de la Liga Colombiana.

Aunque Millonarios mostró un buen planteamiento en el primer tiempo e incluso tuvo la opción más clara, Nacional se terminó imponiendo 2-0 con goles de William Tesillo, al minuto 53, y Jorman Campuzano, quien selló la victoria desde el punto penal.

Cabe mencionar que desde hace 8 años el Verdolaga no podía vencer al Embajador en condición de local. La última vez que se había quedado con los tres puntos en casa fue en la Clausura 2017 con victoria por 3-2.

Con este resultado, el conjunto antioqueño quedó con 23 unidades dentro del grupo de los ocho. Mientras que el cuadro bogotano, por su parte, sigue fuera de la zona de clasificación con 14 puntos.

¿Marino Hinestroza debió ser expulsado?

Nacional dominó el segundo tiempo y consiguió la victoria frente a Millonarios. Sin embargo, en la primera parte se presentó una fuerte polémica arbitral que pudo haber dejado al equipo local con un jugador menos, pero no ocurrió.

El protagonista fue Marino Hinestroza, quien al minuto 19 cometió una falta sobre Edwin Mosquera al lanzarse sobre él para impedir un contraataque, debido a esta acción el árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla.

Cinco minutos después llegó la jugada polémica. Hinestroza volvió a chocar con Edwin Mosquera y, en medio de la acción, se olvidó del balón y agarró sus genitales, una agresión que debió sancionarse con tarjeta amarilla y, por acumulación, hubiera sido expulsado. Sin embargo, ni el árbitro, ni el VAR notaron esta grave acción.

El analista arbitral Jose Borda se pronunció a través de sus redes sociales sobre la agresión omitida por el VAR: “En esta acción de Marino Hinestroza de Nacional contra Edwin Mosquera de Millonarios, el VAR debió llamar al árbitro Diego Ulloa para que la revisara. Y si la considera como una acción humillante o degradante sería Roja Directa, para mí es roja ¿Para ustedes?

A continuación la polémica imagen de Marino Hinestroza sobre Edwin Mosquera: