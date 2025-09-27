Juan David Cabal marca su primer gol con Juventus: vea su anotación al Atalanta en Serie A

¡Noche inolvidable para Juan David Cabal! El defensor colombiano anotó su primer gol con la Juventus en el agónico empate a un tanto (1-1) con Atalanta por la quinta fecha de la Serie A.

Cabal, de 24 años, sumó la segunda anotación de su carrera deportiva, la primera desde que llegó a Europa. Hasta el momento, su única celebración había sido con Atlético Nacional en marzo del 2022, durante un clásico frente al Independiente Medellín.

Muy buena noticia para el futbolista caleño, que esta temporada regresó a las canchas tras una complicada lesión de ligamento cruzado. El pasado 13 de septiembre volvió a sumar minutos de juego y ahora sella su primer tanto con la casaca bianconera.

Vea el gol de Juan Cabal para Juventus

Juan David Cabal ingresó a los 76 minutos de partido en reemplazo del zaguero brasileño Bremer, cuando la Juventus caía por un gol ante Atalanta. Y tan solo dos minutos después de su entrada, el colombiano aprovechó un grosero error en el despeje de Odilon Kossounou para capturar el rebote y definir de ‘puntazo’. Véalo acá:

A pesar de que la ‘Juve’ estuvo en cancha con un jugador de más desde el minuto 80, gracias a la expulsión por doble tarjeta amarilla de Marten de Roon, no logró remontar el compromiso, aunque presionó hasta el minuto final, por poco logran la victoria.

Con este empate se aprieta la parte alta de la tabla en la Serie A. Lidera Napoli con 12 puntos, le sigue Juventus con 11 unidades y Atalanta se ubica en la tercera posición con 9, al igual que Milan, Cremonese y Roma.