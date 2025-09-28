Colombia marca liderazgo climático en la ONU con miras hacia la COP30

Colombia.

Colombia concluyó su participación en la Asamblea General de la ONU con un mensaje enfocado en unir justicia climática, económica y social.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, recalcó que los países del sur global sufren los peores impactos del cambio climático pese a ser los menores responsables, por lo que es urgente transformar el sistema financiero internacional para que puedan responder de manera efectiva a la crisis ambiental.

La funcionaria explicó que una de las principales apuestas del Gobierno colombiano es que en la COP30, que se realizará en Brasil, se logre articular las tres convenciones de Río, Clima, Biodiversidad y Desertificación, de manera coherente, con metas y esquemas financieros comunes para enfrentar las crisis ambientales como un solo desafío global.

Como segunda iniciativa, Vélez anunció que Colombia será sede en abril del próximo año de la primera conferencia internacional para avanzar en la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, evento que ya cuenta con el interés de ministros y ministras de la Unión Europea, Dinamarca y Noruega.

Finalmente, la ministra destacó que la agenda climática liderada por Colombia busca sembrar las bases de un compromiso ambicioso desde el sur global, con el propósito de fortalecer la acción internacional frente al cambio climático y garantizar que justicia ambiental, social y económica avancen de manera conjunta.