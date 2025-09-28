$100 millones por “Negro Brayan”, responsable del aumento de homicidios en el Suroeste antioqueño

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de alias ‘Negro Bryan’, presunto cabecilla de la estructura criminal ‘Los Pacheco’ y señalado por las autoridades como el principal responsable del aumento de homicidios en el Suroeste antioqueño.

Según el gobernador Andrés Julián Rendón, este delincuente ha articulado hechos violentos en municipios como Jericó, Pueblorrico, Tarso y otras localidades de la provincia Cartama, donde la criminalidad ha venido en aumento.

Durante un Consejo de Seguridad y Oportunidades Sociales realizado con alcaldes, Ejército, Policía, Fiscalía y organismos de control, el mandatario departamental pidió a apoyo de la comunidad para combatir la criminalidad en un territorio extenso y con pocas capacidades.

“La Fuerza Pública tiene muchos menos hombres, tanto en soldados y policías, que hace 15 años. Y nosotros necesitamos complementar ese esfuerzo, no sólo con tecnología, sino con colaboración ciudadana. Que la Fuerza Cívica de este maravilloso suroeste, que ha sido además querendona de la Fuerza Pública, sean los ojos y los oídos de ellos para poder contrarrestar con mucha más eficacia el crimen y el delito”, indicó el gobernador de Antioquia.

El gobernador Andrés Julián Rendón también reiteró la recompensa de hasta 200 millones de pesos por alias ‘Soldado’, jefe del Clan del Golfo que dinamiza las acciones criminales en esta zona del departamento.

Las autoridades recuerdan que la información puede entregarse de manera confidencial a través de las líneas oficiales de la Policía y el Ejército.

Violencia en el Suroeste antioqueño

El panorama de violencia en el Suroeste antioqueño viene en aumento. En municipios como Andes, ya se han registrado 48 homicidios.

El último caso fue un doble homicidio contra trabajadores de una mina de la vereda La Piedra, hecho que aún es materia de investigación de las autoridades.

Según la ONG Corpades, la disputa por el control territorial se agudiza durante la cosecha cafetera por el incremento de población flotante y el consumo de drogas, lo que incrementan los asesinatos en la subregión.