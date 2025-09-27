Salario mínimo 2026: ¿Cómo se pagarán domingos y festivos con el aumento que propone el gobierno?

Como sucede a finales de cada año, el Gobierno nacional, empresarios y centrales obreras se reúnen para definir el aumento del salario mínimo que aplicará para el 2026. Para ello, se toman en cuenta diferentes factores como la inflación a fin de determinar cuál es el valor que recibirán los colombianos como sueldo básico.

Si bien todavía no han iniciado los diálogos en las mesas de negociación, conformadas por las tres partes mencionadas, surgió una versión que señalaba que el incremento se fijaría sobre el 11% por parte del Gobierno nacional, lo que dejaría la cifra en un valor final de aproximadamente 1.580.000 pesos.

Esta cifra iría alineada con los aumentos que se han generado en los últimos tres años desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. El mayor entre ellos tuvo lugar en 2023, donde subió un 16% para dejar el salario mínimo en unos 1.160.000 pesos.

¿Cómo se pagarían los dominicales y festivos?

Para el año 2026, el pago de los dominicales y festivos aumentará no solamente por la entrada de un nuevo salario mínimo, sino también por los recargos que contempla la reforma laboral, aprobada mediante la Ley 2466 de 2025. Esta contempla los siguientes porcentajes:

Desde el 1 de julio de 2025 sube al 80%

Desde el 1 de julio de 2026 sube al 90%

Desde el 1 de julio de 2027 se pagará al 100%.

Por otra parte, si el salario mínimo queda con la cifra que circuló recientemente, el valor diario a pagar será de 52.669 pesos sin contar recargos por horas nocturnas, dominicales y festivos.

Ahora bien, si se toma esta última cifra y se le adiciona el 80% que corresponde a domingos y festivos, un trabajador en Colombia recibirá un pago de aproximadamente 94.805 pesos en caso de trabajar durante estos días. Esto representa un aumento de más de 11.000 pesos con respecto al valor que se maneja durante el año 2025.

Sin embargo, el recargo del 80% estará vigente hasta el 30 de junio de 2026, ya que para el día siguiente aumentará al 90%, tal como indica la reforma laboral, lo que dejará el pago de dominicales y festivos en unos 100.072 pesos, es decir, un aumento de algo más de 17.000 pesos con respecto a la cifra actual.

¿Qué otras cifras han surgido frente al aumento del salario mínimo?

Recientemente, el Banco de Bogotá entregó un informe en el que proyectó el valor que tendría el salario mínimo para el año 2026. Este señala un aumento todavía mayor al que estaría planteando el gobierno. En este caso, sería del 12,4%, lo que deja el valor ligeramente por encima de los 1.600.000 pesos.

Teniendo en cuenta esta cifra, el pago que se realizará por trabajar los días domingos y festivos será de 96.000 pesos hasta el 30 de junio de 2026. A partir del 1 de julio, la cifra aumentará hasta los 101.334 pesos.

Si bien el salario mínimo tendría un aumento del 12,4% para el 2026, el Banco de Bogotá sostiene que este sería el más alto en términos reales, con una cifra superior al 7% sin tener en cuenta la inflación.