Nuevo salario mínimo y cambio en contrato para empleadas domésticas 2025: Así aplican

El pasado 25 de junio de 2025 entró en vigencia la Ley 2466 de 2025, que trajo consigo una nueva reforma laboral en Colombia, modificando de manera significativa las condiciones de contratación y remuneración de miles de trabajadores.

Uno de los cambios más relevantes recae sobre las empleadas domésticas, quienes a partir de este mes de septiembre deberán recibir un ajuste en el salario y un nuevo tipo de contrato que formalice su relación laboral.

A partir de ahora, todo empleador deberá registrar a su trabajadora doméstica en la plataforma PILA, garantizando el acceso a prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías, vacaciones y primas.

Ajustes al salario:

Uno de los ajustes más importantes está en el salario mínimo. A partir de ahora, quienes trabajen a tiempo completo deben recibir al menos el Salario Mínimo Legal Vigente, mientras que las personas contratadas por días deben recibir $47.450 pesos diarios, más un auxilio de transporte de $6.667, lo que da un total de $54.117 por cada jornada.

Horarios:

Otro de los temas para tener en cuenta son los horarios. Hasta hace poco, muchas trabajadoras internas cumplían horarios extensos sin reconocimiento adicional. Ahora, la norma fija un máximo de 44 horas semanales en 2025, que bajará a 42 horas desde julio de 2026, con un límite de 8 horas diarias.

Además, se establecen recargos obligatorios por trabajo nocturno, que empieza a contarse desde las 7:00 p.m., y por domingos o festivos, con incrementos progresivos hasta llegar al 100 % en 2027.

Contratación:

La reforma también elimina la figura del acuerdo verbal como forma de contratación. Desde ahora, todo empleador deberá firmar un contrato escrito, detallando funciones, salario, horario, descansos y prestaciones. Dicho contrato debe registrarse en la plataforma PILA para garantizar los aportes en salud, pensión y riesgos laborales.

Prestaciones:

En cuanto a prestaciones, las trabajadoras del hogar tienen derecho a cesantías, primas, vacaciones y demás beneficios en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador. Incluso si laboran por días, los aportes deben hacerse de forma proporcional al tiempo trabajado.

Liquidaciones:

Si el contrato se da por terminado de forma unilateral se debe reconocer el correspondiente pago por liquidaciones o indemnización según aplique. Si fue con justa causa o sin justa causa, como suele suceder en empresas con los trabajadores que cuentan con contratos a términos fijos, indefinidos o por obra labor.

Con estos cambios lo que se busca es dignificar este oficio que en la mayoría de las ocasiones se ha ejercido en condiciones de informalidad. Por su parte, El Ministerio de Trabajo advirtió que los empleadores que incumplan estas nuevas medidas podrán enfrentar multas y sanciones legales, como consecuencia de no pagar prestaciones, seguridad social o prima de servicios.