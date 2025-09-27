Perfil de Daniel Quintero: Cargo actual, experiencia y más sobre el precandidato del Pacto Histórico

Desde el final de su mandato como alcalde de Medellín en 2023, Daniel Quintero Calle se ha posicionado como una figura comentada, dentro de la política colombiana.

Este año su nombre ha resonado con fuerza dentro del bloque progresista Pacto Histórico, ya que actualmente es precandidato presidencial con miras a las elecciones de 2026.

Su irrupción en este escenario nacional no resultó ajeno de las tensiones propias de un movimiento diverso, en el que confluyen liderazgos con distintas visiones de país, por lo que dentro del Pacto Histórico hay varias figuras que discrepan con su enfoque de país y propuestas de campaña.

No obstante, su proyección enfrenta un obstáculo importante: los procesos judiciales que avanzan en su contra, entre ellos el denominado caso “Aguas Vivas”, que ha derivado en imputaciones y acusaciones formales por parte de la Fiscalía.

Estos señalamientos generaron un debate intenso no solo sobre su futuro político, sino también sobre el rumbo que puede tomar la coalición en medio de disputas internas. Quintero es percibido como una figura que encarna la paradoja de un liderazgo emergente que combina protagonismo nacional con la incertidumbre de su situación legal.

¿Quién es Daniel Quintero Calle y por qué es reconocido en Colombia?

Quintero, nacido en Medellín el 26 de julio de 1980, es un ingeniero electrónico, empresario y político que ha logrado consolidarse como una de las figuras más visibles en el escenario colombiano reciente.

Su ascenso a la vida pública estuvo marcado por su elección como alcalde de Medellín en 2020, convirtiéndose en el mandatario más joven de la ciudad.

Durante su gestión impulsó proyectos emblemáticos como el ‘Valle del Software’, con el objetivo de posicionar a la capital antioqueña como un polo de innovación y emprendimiento digital, así como programas de acceso a la educación orientados a reducir brechas sociales.

También propuso el desarrollo del Metro Ligero de la Avenida 80, una iniciativa que buscaba ampliar las opciones de movilidad sostenible en la ciudad.

No obstante, su administración no estuvo exenta de tensiones, pues enfrentó críticas de importantes sectores empresariales, cuestionamientos de la oposición y choques con medios de comunicación locales, convirtiéndose en un dirigente innovador, pero también polémico.

¿Cuál es su formación, experiencia y entorno familiar?

Quintero construyó una trayectoria que combina formación académica, experiencia empresarial y participación en el sector público.

Adicionalmente, es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y posee un MBA de la Boston University, credenciales que le han permitido proyectarse como un dirigente con un buen perfil técnico.

Por otra parte, antes de llegar a la Alcaldía de Medellín, se desempeñó como emprendedor en el sector tecnológico, fundando empresas de software orientadas a la innovación digital.

También ocupó cargos de relevancia en el gobierno nacional, como gerente de INNpulsa Colombia y viceministro de Economía Digital en el Ministerio TIC, desde donde promovió iniciativas para el fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

En el plano personal, está casado con Diana Marcela Osorio, con quien tiene dos hijas. Su esposa ha jugado un rol activo como gestora social, dentro y fuera de su proyecto político.

Finalmente, hay que decir que Quintero ha resaltado la influencia de su crianza en un hogar encabezado por su madre, elemento central de la narrativa de sus motivaciones.