“Vamos a cumplir con la promesa de la consulta”: Daniel Quintero inscribió su candidatura al Pacto

Daniel Quintero inscribió este viernes su candidatura a la Presidencia para participar en la consulta del Pacto Histórico, tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que requirió a la Registraduría permitir la inscripción de precandidaturas del Pacto Histórico para la consulta del próximo 26 de octubre.

Quintero llegó en la mañana de este viernes a la Registraduría, acompañado de su esposa Diana Marcela Osorio y un grupo de asesores y acompañantes, y mantuvo una reunión a puerta cerrada con el registrador Nacional, Hernán Penagos, y la también precandidata, Carolina Corcho.

Los precandidatos se inscribieron para la consulta del Pacto Histórico, a pesar de que no hay decisión en firme sobre su realización.

Quintero insistió en la importancia de la consulta y subrayó que “el que tenga miedo a perder, que no se inscriba”.

¿Gustavo Petro respalda a Quintero?

A pesar de que hay rumores sobre un supuesto favoritismo que tendría Gustavo Petro con Daniel Quintero, el precandidato aseguró que lo único que está demostrando el presidente es que quiere cumplir con la promesa de una consulta para que los colombianos sean los que decidan el futuro del Pacto Histórico.

“El espaldarazo del expresidente es a la Democracia, el espaldarazo es para que haya consulta, que es lo que le prometimos a los colombianos. Les prometimos que no íbamos a escoger a dedo los candidatos (...). Así no hacemos política nosotros, nosotros hacemos política en la calle, sin precio, sin miedo, así hemos ganado las elecciones más difíciles de este país; y así lo haremos con esta candidatura, tanto para la consulta, como para la Presidencia”.