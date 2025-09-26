Carolina Corcho inscribió su candidatura: “Esperamos que haya sensatez en el comité del Pacto”

La precandidata del Pacto Histórico, Carolina Corcho, inscribió el viernes 26 de septiembre su candidatura a la presidencia en la Registraduría Nacional para la consulta popular del próximo 26 de octubre.

Corcho, aseguró que su precandidatura es un paso definitivo luego de una tutela presentada por ella junto a Gustavo Bolívar contra el CNE, en donde denunciaron la vulneración de derechos fundamentales de participación, igualdad y al debido proceso.

Además, afirmó que la coalición ya solicitó formalmente la consulta a la presidencia de la cámara radicado ante el CNE y que también existe un acta del Comité de Garantías donde ella y otros nombres figuran como precandidatos.

Señaló que se trata de un “derecho fundamental de participación política, de asociación y de elegir y ser elegidos”.

El Pacto Histórico debe ir a consulta

Frente a la decisión por parte del Tribunal Superior de Bogotá suspendió provisionalmente la resolución del Consejo Nacional Electoral que otorgó la personería jurídica al Pacto Histórico como un partido único fusionando a la UP, el Polo Democrático y el Partido Comunista, Corcho se refirió a la reacción por parte del presidente Petro quien celebró el fallo.

“El presidente ya se ha pronunciado, el presidente conoce la tutela, conoce el fallo, celebró el fallo del Tribunal de Bogotá y ha expresado que el pacto histórico, así como lo acordó políticamente y como oficialmente consta frente al Estado colombiano en las estancias electorales, debe cumplir la palabra e ir a una consulta popular. Esa es la postura expresada hoy por el presidente de la República”, puntualizó.

