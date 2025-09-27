Organizaciones sociales advierten que grupos armados quieren sembrar terror con videos de homicidios

Enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc e Tibú. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

Organizaciones sociales de la región del Catatumbo, alertan que los grupos armados, están sembrando terror al grabar las ejecuciones de hechos de sangre y luego viralizarlas a través de redes sociales.

“Es preocupante la situación, porque esto no se había visto en el territorio, este tema de grabar los asesinatos, hacerlos públicos, el no tener respeto a la familia de las víctimas, esto es preocupante” dijo Carmen García de Madres del Catatumbo.

Más información Se adelantan trabajos para habilitar la vía La Soberanía

Indicó además que es aún más lamentable, que un gran porcentaje de las víctimas son población joven, propia de la región.

“El anhelo de buscar la paz cada vez la vemos más lejos, con este tipo de hechos. Por eso le seguimos haciendo el llamado al gobierno nacional para que a la mesa de diálogo con el EMC, se le de una reacción más rápida, para que estos hechos no sucedan”, pidió la líder social.

Así mismo envío un llamado a los grupos armados, para que “tengan piedad de nosotras, de nuestros jóvenes. Es el mismo pueblo catatumbero el que se está matando”.