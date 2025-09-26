Se adelantan trabajos para habilitar la vía La Soberanía
La emergencia se da por remoción en masa.
Norte de Santander
La vía La Soberanía vuelve a presentar fallas, en uno de sus tramos, dejando incomunicados a los departamentos de Arauca y Norte de Santander.
En las últimas horas, por un fenómeno de remoción en masa, esta vía nacional quedo con paso restringido.
“En estos momentos se encuentra restringido, toda vez que hay equipos, maquinaria, realizando labores para poder habilitar el paso” dijo Daniel Parra, personero de Toledo.
Aseguró que, si las condiciones del tiempo así lo permiten, en horas próximas horas se podría habilitar un carril.
Resaltó que la vía La Soberanía, compuesta por más de 150 kilómetros, “tiene un contrato vigente, con tres alcances importantes: La actualización de estudios y diseños, el mantenimiento y rehabilitación de puntos críticos y mejoramiento y pavimentación”.
Indicó el representante del Ministerio Público, que es lamentable que este eje vial “tenga actualmente 105 kilómetros sin asfalto, de los cuales 95 se encuentran en jurisdicción del municipio de Toledo”.