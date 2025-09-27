Hernán Darío Herrera explicó por qué no convocó a Dayro Moreno para el partido Once Caldas vs. Chicó

Once Caldas pasó página tras la eliminación de Copa Sudamerocana y ahora encuentra netamente enfocado en los torneos locales. Solo dos días después de su decepción internacional, y con nómina mixta, goleó 5-2 al Boyacá Chicó en la jornada 13 de la Liga Colombiana. El cuadro albo se acerca al grupo de los ocho.

El ‘blanco blanco’ quería resarcirse con su hinchada tras el apoyo gran apoyo que recibió en el torneo internacional. Con este triunfo se ubica en la décima posición con 16 unidades, a solo un punto del octavo, que es Cali con 17.

¿Qué dijo Hernán Darío Herrera tras esta goleada?

En la conferencia de prensa, el entrenador antioqueño agradeció a los aficionados del equipo manizaleño por la asistencia al estadio, tras lo sucedido en la Copa Sudamericana. “Quiero darle mucho agradecimiento a la hinchada que vino hoy. El comportamiento de ellos hacia el grupo ha sido excelente, entonces eso motiva más para que este equipo siga adelante y se vuelva grande”.

En la lista de convocados para este encuentro, la novedad fue la ausencia del goleador Dayro Moreno, a lo que Hernán respondió. “Bueno, lo de Dayro es sencillo. No hay comentarios de nada (sobre su ausencia), simplemente el cuerpo técnico escogió 20 jugadores y ahí los tuvimos aa los 20”.

En la rueda de prensa también estuvo presente el arquero James Aguirre, como referente del equipo, se preguntó que metas se plantean ahora, esto tras la eliminación de la Sudamericana en los cuartos de final ante Independiente del Valle, serie que se definió en los penales.

“A veces no dimensionábamos todo lo que podíamos conseguir y hasta donde habíamos llegado, no teníamos techo, creo que tenemos que seguir unidos, seguir luchando, hasta el final, estos es de hombres, esto es de valientes y los tenemos en el camerino… No es fácil después de 24 salir a jugar nuevamente y salimos los mismos a afrontar esto con mucha responsabilidad, y a sabiendas de que tenemos opciones y vamos a luchar”.

“Nosotros la verdad confiábamos mucho en llegar a la final de la Copa, creo que teníamos con qué hacerlo porque fuimos uno de los mejores equipos de la Sudamericana. Un rendimiento muy grande para nosotros, desafortunadamente viene este bache que no lo esperaba; porque a veces uno tiene unos partidos muy buenos, unos regulares y otros malos”, añadió El ‘Arriero’ Herrera.

También dejó claro los próximos objetivos del cuadro ‘blanco’: “Nos tocó este que pasó, pero yo creo que tenemos todavía posibilidad, teníamos tres, ahora se nos fue una. Tenemos Copa, viene el partido con Pasto el miércoles y vamos a meternos a la Liga, creo que tengo equipo, ahora estamos pensando perseguir al octavo, porque uno con el octavo también puede ser campeón... Yo quiero ser campeón acá con el Once y esperemos a ver qué oportunidades me dan de acá en adelante”.

¿Cuáles son los próximos partidos de Once Caldas?

En la Copa Colombia, Once Caldas tendrá que definir el paso a los cuartos de final ante Pasto el jueves 2 de octubre, la serie la va ganando 2-1 y la cierra en su casa.

Por la Liga Colombiana sus próximos tres compromisos serán; visitar a Equidad en la fecha 14 el lunes 6 de octubre, luego jugaría como local ante Medellín y viajará a Villavicencio para enfrentar a Llaneros.