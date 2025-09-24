A la cárcel tío y sobrino por homicidio de una mujer LGTBIQ+ en Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a prisión a Julio Néstor Serna Ramírez, de 71 años, y a su sobrino Yeison Ferney Olarte Serna, de 42, señalados de ser los responsables del asesinato de una mujer perteneciente a la comunidad LGTBIQ+.

El crimen ocurrió el pasado 26 de julio en el barrio Llanaditas, Comuna 8 de Medellín, donde, según la investigación, los dos hombres ingresaron a la vivienda de la víctima y le causaron 42 heridas con arma cortopunzante en la cabeza y los hombros. La mujer también presentaba lesiones en las manos, lo que indicaría que intentó defenderse.

De acuerdo con la Fiscalía, el ataque estaría relacionado con problemas de intolerancia y conflictos de vecindario que la víctima mantenía con los hoy procesados. Su cuerpo fue hallado tres días después dentro de la vivienda.

Los presuntos responsables fueron capturados por la Policía Nacional el pasado 18 de septiembre. En las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado, cargos que no fueron aceptados.

Homicidios a la comunidad LGTBIQ+

Durante los últimos meses, en Medellín se han registrado diversos hechos de violencia en los que las principales víctimas pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Organizaciones sociales y colectivos en defensa de los derechos humanos han alertado sobre el aumento de estos casos y han solicitado a las autoridades reforzar las investigaciones, garantizar el acceso a la justicia y fortalecer las estrategias de prevención.