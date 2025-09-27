Conozca las Rutas de TransMilenio para llegar o salir hoy del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá
Hoy 27 de septiembre, llega Kendrick Lamar al Vive Claro en Bogotá. Conozca las rutas de Transmilenio habilitadas para este espectáculo
En el marco del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural, el sistema de transporte público de la ciudad contará con una operación especial de TransMilenio y TransMiZonal para facilitar la asistencia y el regreso del público.
¿Cuáles estaciones estarán habilitadas para la llegada?
- 17 rutas troncales que paran en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, sobre la troncal de la avenida El Dorado.
- También se habilitan rutas troncales desde 7 de Agosto y Movistar Arena, por la troncal NQS Central.
- En el componente zonal, habrá 24 servicios TransMiZonal / SITP desde distintos puntos de la ciudad con paraderos próximos al concierto, sobre avenidas como la 68, carreras 60 y las calles 53 y 63.
¿Cuáles serán las rutas que tendrán horario extendido?
Para la evacuación posterior al concierto, TransMilenio dispondrá de tres rutas especiales TransMiZonal con despachos según la demanda. Estas rutas saldrán del sector del evento hacia distintos puntos de la ciudad.
Rutas especiales destacadas
Ruta avenida Primero de Mayo: Paradas principales
- Avenida calle 53 con carrera 65
- Centro Comercial Gran Estación
- Centro Comercial Salitre Plaza
- Tres Elefantes
- Centro Comercial Multiplaza
- Bavaria
- Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá
Ruta Unicentro: Paradas principales
- Avenida calle 53 con carrera 65
- Centro Comercial Metrópolis
- Cafam Floresta
- Centro Comercial Iserra 100
- Olímpica Calle 100
- Avenida carrera 15 con calle 101
- Centro Comercial Unicentro
- Centro Comercial Bulevar Niza
- Avenida Suba con calle 106
Ruta Septimazo: Paradas principales
- Avenida calle 53 con carrera 65
- Avenida calle 53 con carrera 37
- Sede del Concejo de Bogotá
- Sede del Planetario de Bogotá
- Centro Comercial San Martín
- Universidad Javeriana
- Universidad de La Salle
- Carrera Séptima con calle 72 bis
- Carrera Séptima con calle 81
- Calle 94 con carrera 14
¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta?
- Llegue con anticipación al evento para evitar congestiones en puntos de acceso.
- Verifique que su tarjeta TuLlave esté recargada antes del concierto.
- Consulte rutas, paraderos y tiempos estimados mediante TransMiApp o la página oficial de TransMilenio.
- Durante la salida, ubique las rutas especiales cercanas al lugar del evento y diríjase hacia las paradas asignadas.
- Prepárese para posibles aglomeraciones al terminar el concierto y considere que los despachos de buses dependerán del flujo de usuarios.