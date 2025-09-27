Conozca las Rutas de TransMilenio para llegar o salir hoy del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

En el marco del concierto del rapero estadounidense Kendrick Lamar que se realizará en el Vive Claro Distrito Cultural, el sistema de transporte público de la ciudad contará con una operación especial de TransMilenio y TransMiZonal para facilitar la asistencia y el regreso del público.

¿Cuáles estaciones estarán habilitadas para la llegada?

17 rutas troncales que paran en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council , sobre la troncal de la avenida El Dorado.

que paran en las estaciones y , sobre la troncal de la avenida El Dorado. También se habilitan rutas troncales desde 7 de Agosto y Movistar Arena , por la troncal NQS Central .

y , por la troncal . En el componente zonal, habrá 24 servicios TransMiZonal / SITP desde distintos puntos de la ciudad con paraderos próximos al concierto, sobre avenidas como la 68, carreras 60 y las calles 53 y 63.

¿Cuáles serán las rutas que tendrán horario extendido?

Para la evacuación posterior al concierto, TransMilenio dispondrá de tres rutas especiales TransMiZonal con despachos según la demanda. Estas rutas saldrán del sector del evento hacia distintos puntos de la ciudad.

Rutas especiales destacadas

Ruta avenida Primero de Mayo: Paradas principales

Avenida calle 53 con carrera 65

Centro Comercial Gran Estación

Centro Comercial Salitre Plaza

Tres Elefantes

Centro Comercial Multiplaza

Bavaria

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá

Ruta Unicentro: Paradas principales

Avenida calle 53 con carrera 65

Centro Comercial Metrópolis

Cafam Floresta

Centro Comercial Iserra 100

Olímpica Calle 100

Avenida carrera 15 con calle 101

Centro Comercial Unicentro

Centro Comercial Bulevar Niza

Avenida Suba con calle 106

Ruta Septimazo: Paradas principales

Avenida calle 53 con carrera 65

Avenida calle 53 con carrera 37

Sede del Concejo de Bogotá

Sede del Planetario de Bogotá

Centro Comercial San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de La Salle

Carrera Séptima con calle 72 bis

Carrera Séptima con calle 81

Calle 94 con carrera 14

¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta?