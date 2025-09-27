Atención a las novedades de Nacional y Millonarios para el clásico en Liga de Colombia 2025

El plato principal de la decimotercera jornada del fútbol colombiano lo protagonizarán Atlético Nacional y Millonarios en el Estadio Atanasio Girardot. Clásico imperdible entre dos equipos que luchan por meterse a las finales del torneo local.

El compromiso se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre a partir de las 8:30 de la noche y usted podrá seguirlo en la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

REPASE ACÁ LOS PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA FECHA 13 DEL FÚTBOL COLOMBIANO

Novedades en Nacional para el clásico ante Millonarios

Atlético Nacional tiene cuatro bajas por lesión de cara al partido que se le avecina en Liga Colombiana. Según el reporte médico de la institución, los ausentes son:

Joan Castro: Trauma en tendón de Aquiles izquierdo.

Trauma en tendón de Aquiles izquierdo. Matheus Uribe: Esguince grado tres del tobillo derecho.

Esguince grado tres del tobillo derecho. César Haydar: Lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

Lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho. Juan Manuel Zapata: Lesión muscular del bíceps femoral del muslo derecho.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Millonarios 🟢#VamosTodosJuntos pic.twitter.com/cLRT9P9TVm — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 26, 2025

Ya sin el entrenador Javier Gandolfi, el equipo verdolaga contará con el interinato de Diego Arias, exfutbolista de la institución. Precisamente, en el clásico será ni más ni menos que su debut en los banquillos y la hinchada confía en un resultado positivo.

El once titular del equipo sería: David Ospina; Camilo Cándido, William Tesillo, Juan José Arias, Andrés Román; Jorman Campuzano; Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marlos Moreno, Juan Bauza; Alfredo Morelos.

Le puede interesar: Definido el árbitro central para el clásico Nacional Vs. Millonarios

Novedades de Millonarios para el clásico frente a Nacional

Millonarios viajó a la capital antioqueño con la baja sensible de Jorge Arias, quien se acumuló en tarjetas amarillas y no podrá jugar. Aunque la convocatoria de Carlos Sarabia a la Selección Colombia Sub-20 podía habilitarlo, el entrenador Hernán Torres optó por darle prioridad a Sergio Mosquera, quien debe cumplir con fecha de sanción.

Entre las bajas aparece también el lesionado Juan Carlos Pereira, quien ya fue operado de su lesión, Danovis Banguero y Álex Castro. Por otro lado, destaca el primer llamado al equipo profesional de Cristian Uparela, defensor central de 18 años.

⚽🔥 ¡Cada vez falta menos! 🎺🥁



▶️ Estos los 20 jugadores convocados por nuestro Director Técnico Hernán Torres para el partido frente a Nacional.#HerenciaEmbajadora pic.twitter.com/k85QHCSIcD — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 26, 2025

El once titular del equipo sería el siguiente: Diego Novoa; Nicolás Giraldo, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Samuel Martín; Stiven Vega, Nicolás Giraldo, Sebastián del Castillo; Beckham Castro, Leonardo Castro, Jorge Cabezas.

También puede leer: Como con Millonarios, David González también hizo una promesa con América: Esto dijo