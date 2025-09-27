América de Cali recibe a Envigado en la fecha 13 de la Liga Colombiana: horario y cómo seguir

América de Cali y Envigado abren la jornada dominical del fútbol profesional colombiano, en la jornada de 13 de la Liga Colombiana, y tendrá como escenario el Estadio Pascual Guerrero.

Los dos equipos llegan con la urgencia de conseguir la victoria, ya que no tienen marguen de error, si quieren entrar a pelear un cupo en el grupo de los ocho. En la parte media tabla hay varios clubes con solo un punto de diferencia, desde el séptimo que es Llaneros con 18, hasta el undécimo con 16 unidades que es Alianza FC.

🆚 Envigado FC



📆 Domingo, 28 de septiembre

🕑 2:00 p.m.

🏟️ Pascual Guerrero

📆 Domingo, 28 de septiembre
🕑 2:00 p.m.
🏟️ Pascual Guerrero
📺 @WinSportsTV

Los escarlatas llegan a este compromiso con la noticia de la suspensión por un año de Guillermo Holgado, tras la sanción emitida por la FIFA, este viernes 26 de septiembre, por falsificación en documentos de su nacionalidad que le permitieron jugar las Eliminatorias Asiáticas con Malasia.

Esta es una importante baja en el ataque para David González, ya que se limitan más las opciones en los delanteros. En la victoria 3-0 ante Pasto fue titular y suma 7 goles en 28 partidos con América de Cali.

Por su parte, Envigado es decimoquinto con 12 puntos, resultado de un inicio de temporada bastante irregular, pero que aún lo dejan con opciones matemáticas. En la última jornada cayó 1-0 ante Once Caldas, pero en la Copa Colombia disputará los cuartos de final ante Pereira, tras dejar en el camino a Millonarios.

Fecha, hora y cómo seguir

El compromiso entre ‘escarlatas’ y el cuadro ‘naranja’ será este domingo 28 de septiembre a partir de las 2:00. El compromiso lo podrá seguir en el minuto a minuto de Caracol.com.co.