FIFA sanciona al delantero Rodrigo Holgado, actual jugador del América de Cali

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció una dura sanción contra el delantero Rodrigo Holgado, futbolista del América de Cali, tras comprobarse el uso de documentación falsa para su inscripción como jugador nacionalizado en la Federación de Fútbol de Malasia.

Holgado fue suspendido por 12 meses de toda actividad deportiva oficial y, además, deberá pagar una multa económica de 2.000 francos suizos.

El caso hace parte de la investigación que involucra a la Federación de Malasia y a varios jugadores nacidos en el extranjero que presentaron papeles irregulares para participar en las eliminatorias rumbo a la Copa de Asia 2027.

El atacante argentino, pieza clave en la nómina del club escarlata, había sido uno de los siete futbolistas que disputaron en junio la victoria 4-0 de Malasia sobre Vietnam, partido que ahora también quedó en entredicho por las irregularidades detectadas.

La FIFA recalcó que estas sanciones buscan proteger la integridad de las competiciones internacionales y dejar un mensaje claro contra la falsificación y alteración de documentos en el fútbol mundial.