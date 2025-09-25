Trump pide a la ONU investigación por “sabotajes” en su intervención en la Asamblea General"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandona el debate general de la Asamblea General de la ONU tras su discurso. (Foto de Kay Nietfeld/picture alliance vía Getty Images) / picture alliance

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió el miércoles que la ONU abra inmediatamente una “investigación” tras el “triple sabotaje” que aseguró haber sufrido al dirigirse a la Asamblea General anual del organismo.

Trump se quejó de una falla en la escalera mecánica a su llegada al edificio de las Naciones Unidas en Nueva York el martes, seguida de un problema con el teleprompter y con el sistema de sonido durante su discurso.

En una larga publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió la serie de incidentes como “maliciosos”, exigió el arresto de los responsables y afirmó que el Servicio Secreto investiga lo ocurrido.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían avergonzarse”, afirmó Trump.

“Envío una copia de esta carta al secretario general (de la ONU, Antonio Guterres) y exijo una investigación inmediata. No me extraña que Naciones Unidas no haya podido cumplir con la función para la que fue creada”, apuntó.

Al llegar el martes a la sede de la ONU, el presidente de 79 años y la primera dama, Melania Trump, subieron por una escalera mecánica, pero el aparato se detuvo bruscamente, obligándolos a seguir a pie.

La ONU no reaccionó de inmediato a la furibunda declaración de Trump, pero el martes insistió en todo había sido accidental y atribuyó parte de la responsabilidad al personal de la Casa Blanca.

Un camarógrafo de la delegación estadounidense “podría haber activado inadvertidamente el sistema de seguridad” de la escalera mecánica, provocando su parada, señaló Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres. Luego el dispositivo se volvió a poner en funcionamiento.

Trump también lamentó que el teleprompter no hubiera funcionado durante los primeros 15 minutos de su discurso y que el sonido en el auditorio de la ONU estuviera apagado.

“Respecto al teleprompter, no tenemos comentarios, ya que el teleprompter del presidente estadounidense es operado por la Casa Blanca”, refirió Dujarric el martes.

El presidente estadounidense pidió que se guardaran las grabaciones de seguridad de la escalera mecánica.