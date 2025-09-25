Pasabordo revive su clásico ‘Quisiera’: con nueva versión y EP que celebra su historia

Pasabordo, el dúo conformado por Jhonatan Hernández y Juan Gabriel “Gabo” Rodríguez, celebra los 15 años de su éxito Quisiera con una nueva versión incluida en su EP Lo Que Somos, el segundo de una trilogía que marcará su 2025.

También puede leer: Después de años de espera, el Movistar Arena vibró al ritmo de Camila

Esta entrega musical honra su trayectoria y reafirma su vigencia en la escena colombiana y latinoamericana.

Grabada en los estudios de El Burrito Music en Envigado, Antioquia, la nueva versión de Quisiera fusiona el pop regional con elementos de cumbia, incorporando arreglos de trompeta, tuba, acordeón, saxofón y docerola. El videoclip, dirigido por Xmed Films, muestra a los artistas en la intimidad de una sala hogareña, rodeados de recuerdos, reforzando la conexión emocional con sus seguidores.

Con más de 40 millones de reproducciones en plataformas digitales, Quisiera se mantiene como uno de los himnos del tropipop colombiano. El EP se complementa con tres canciones inéditas:

Herido y Confundido , que explora la vulnerabilidad emocional.

, que explora la vulnerabilidad emocional. Quién Inventó El Amor , una reflexión sobre el dolor de una despedida.

, una reflexión sobre el dolor de una despedida. Segunda Vez, que recuerda el sonido original de Pasabordo y habla de segundas oportunidades en el amor

La producción estuvo a cargo de Jhonatan, Gabo y Andrés Alzate “El Burro”, consolidando el sello sonoro del dúo como referentes del pop regional y popular. Los videos fueron grabados en El Retiro, Antioquia, en una finca campestre que aporta calidez y cercanía al concepto visual.

Con Lo Que Somos, Pasabordo no solo celebra su historia, sino que proyecta su evolución artística, conectando con nuevas generaciones sin perder la esencia que los hizo populares.