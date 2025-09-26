Santa Marta recibe impulso económico y turístico con el certamen gay Miss Queen Of The World 2025

Santa Marta

Santa Marta abrió sus puertas al Miss Queen Of The World 2025, un certamen que consolida a la ciudad como referente internacional en diversidad y cultura. Con la participación de 14 candidatas trans de distintos países, el concurso inició el 24 de septiembre y se extenderá hasta el sábado 27 a las 7 de la noche, día en que se coronará a la nueva reina en el emblemático Teatro Santa Marta.

Este evento, que tiene patrocinio de Alcaldía a través de Secretaría de Cultura y también Secretaría de Promoción Social, no solo celebra la belleza y el talento de la comunidad LGBTIQ+, sino que representa un espacio de transformación social y visibilidad global, donde la diversidad se convierte en protagonista de escenarios de prestigio.

En conferencia de prensa, el presidente del certamen, Luis Rey, anunció que la ganadora recibirá como premio un viaje en noviembre a Bangkok, Tailandia, para asistir a la final de Miss Universo 2025, un hito que eleva el estándar del concurso y lo conecta directamente con uno de los escenarios de belleza trans más importantes del planeta.

“Por primera vez en la historia, una candidata de un concurso de belleza gay tendrá la gran oportunidad - solo la ganadora - de viajar hasta Tailandia a ver el concurso de belleza femenino más importante de todo el mundo, que es la 74.ª edición de Miss Universo, el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia. La ganadora tendrá un viaje totalmente pago por una semana, desde el 15 al 22 de noviembre, en la capital de Tailandia, Bangkok, exclusivamente para ver la final de Miss Universo 2025”, afirmó Luis Rey, quien, dicho sea de paso, ha liderado a nivel internacional procesos de transformación.

Mencionó que las candidatas representan países como Angola, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Honduras, Jamaica, México, Myanmar, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y Vietnam, lo que refuerza el carácter internacional y diverso de Miss Queen Of The World.