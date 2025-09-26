Premios Juventud 2025: talento joven, colaboraciones explosivas y homenajes emotivos

La edición número 22 de los Premios Juventud se celebró este 25 de septiembre en Panamá, marcando un hito al ser la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de Estados Unidos.

El evento, transmitido por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, reunió a lo más destacado del espectáculo latino en una noche cargada de música, moda y mensajes sociales.

Conducida por Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira, la gala contó con presentaciones de Camilo, Gloria Trevi, Grupo Firme, Morat, Marc Anthony y Wisin, entre otros.

Carlos Vives y Myke Towers fueron homenajeados como “Agentes de Cambio” por su impacto social y artístico.

Premios Juventud 2025: Categorías y Ganadores Destacados

Mejor Álbum Pop: “Ya Es Mañana” – Morat

– Afrobeat Latino del Año: “Amor” – Danny Ocean

– Mejor Canción Urbano Alternativo: “Nubes” – De La Rose & Omar Courtz

– La Nueva Generación Masculina: ROA

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana: “Cuéntame” – Majo Aguilar & Alex Fernández

– La Mezcla Perfecta: “La Cuadrada” – Belinda & Tito Double P

– Girl Power: “En 4” – Kenia OS & Anitta

– Mejor Álbum Tropical: “Natti Natasha En Amargue” – Natti Natasha

– Mejor Canción Música Mexicana Alternativa: “Como Capo” – Clave Especial & Fuerza Regida

– Mejor Canción Banda Música Mexicana: “El Beneficio de la Duda” – Grupo Firme

– Stream que Nos Pegó: Karime Kooler

Mejor Canción Pop/Rhythmic: “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

– POV Futbolero: Ara y Fer

Tropical Mix:“Capaz (merenguetón)” – Alleh & Yorghaki

Una noche inolvidable que celebró la diversidad, el talento y la cultura latina desde el corazón de Panamá.