FEID lanza la versión completa de “RU MOR”: el tema más esperado de su álbum ‘FERXXO VOL X: SAGRADO’

FEID, el artista urbano más influyente del momento, presenta oficialmente “RU MOR”, una canción que había generado gran expectativa desde su aparición parcial en el álbum ‘FERXXO VOL X: SAGRADO’.

En el disco, solo se escuchaban 10 segundos del tema antes de que Ferxxo interrumpiera con un mensaje a sus seguidores, anunciando que el lanzamiento completo llegaría en septiembre.

Ese momento se volvió viral en TikTok e Instagram, aumentando la anticipación.

Ahora, “RU MOR” llega como un nuevo clásico del reggaetón nostálgico que caracteriza a Feid. Con letras sobre encuentros a medianoche, autos veloces y el deseo de superar rumores para estar con alguien especial, el tema evoca el ADN de sus primeros álbumes y consolida su evolución artística con influencias de hip-hop, R&B y afrobeats.

La semana pasada, Feid presentó la canción completa en Argentina y Chile durante sus icónicas Coffee Parties, encuentros espontáneos que se han convertido en rituales íntimos con sus fans. Miles acudieron con una simple invitación en redes sociales, transformando mañanas comunes en celebraciones musicales inolvidables.

El artista se prepara ahora para presentarse en el Austin City Limits Music Festival los días 5 y 12 de octubre, llevando su energía y éxitos globales a uno de los escenarios más importantes de Estados Unidos.