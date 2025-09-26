Nueva técnica de seguimiento ocular promete revolucionar la realidad virtual: ¿En qué consiste?

Para empezar, es importante considera que el seguimiento ocular se ha convertido en una herramienta determinante para el avance de la realidad virtual y aumentada, además de desempeñar un papel central en áreas como la investigación médica, la neurociencia y la asistencia en la conducción.

Esta tecnología permite comprender con mayor precisión cómo se comporta la mirada humana y adaptar los dispositivos a las necesidades del usuario, mejorando tanto la seguridad como la experiencia inmersiva.

Sin embargo, alcanzar la exactitud que requieren las aplicaciones de próxima generación ha representado un desafío significativo. Los sistemas convencionales suelen registrar datos de apenas una docena de puntos en la superficie del ojo, lo que resulta insuficiente para obtener un mapa ocular completo y confiable.

Según explicó Florian Willomitzer, profesor asociado del ‘James C. Wyant College of Optical Sciences de la Universidad de Arizona’, esta limitación es un obstáculo crítico que frena el desarrollo de nuevas soluciones; superar este reto abriría la puerta a innovaciones con impacto directo en la medicina, la movilidad y la interacción digital.

¿Qué descubrió el equipo de la Universidad de Arizona?

Este estudio publicado en ‘Nature Communications’ introduce un avance notable en el seguimiento ocular al aplicar la deflectometría, una técnica de imagen 3D previamente utilizada en telescopios y sistemas ópticos avanzados.

El trabajo, liderado por Willomitzer y el investigador posdoctoral Jiazhang Wang, demostró que es posible superar las limitaciones de los métodos actuales, que solo capturan una docena de puntos en la superficie del ojo.

Con este enfoque, los investigadores lograron recopilar información de más de 40.000 puntos e incluso alcanzar millones, utilizando únicamente una imagen.

Adicionalmente, en pruebas con voluntarios humanos se obtuvieron precisiones que oscilaron entre 0,46 y 0,97 grados, mientras que en modelos oculares artificiales el margen de error se redujo hasta 0,1 grados.

Esta mejora representó un salto de 3.000 veces más datos frente a las técnicas convencionales, lo que abre nuevas posibilidades para aplicaciones en realidad virtual, neurociencia, investigación médica y sistemas de asistencia avanzada en movilidad.

¿Cómo podría transformar esta innovación la tecnología del futuro?

Tenga en cuenta que la deflectometría computacional representa un salto tecnológico al combinar patrones de luz estructurada con algoritmos de reconstrucción avanzada. Esto permite predecir con alta exactitud la dirección de la mirada.

En comparación con los métodos tradicionales, esta técnica ofrece la posibilidad de generar mapas tridimensionales densos del ojo humano, una herramienta con gran potencial para el diagnóstico inmediato de trastornos visuales.

Por otra parte, los investigadores ya han iniciado el proceso de patente y, mediante ‘Tech Launch Arizona’, proyectan llevar la innovación al mercado en los próximos años.

Entre los planes futuros se encuentra la integración de inteligencia artificial, con el objetivo de incrementar aún más la precisión y la velocidad de análisis.

Finalmente, cabe resaltar que para Willomitzer, esta innovación determina el inicio de una nueva era en el seguimiento ocular, capaz de impulsar dispositivos de realidad virtual y aumentada, así como investigaciones en neurociencia y psicología; el investigador describe este desarrollo como un acceso a una auténtica “visión sobrehumana”.