Horóscopo del profesor Salomón HOY 11 de junio de 2026: Aries y Sagitario, cuidado con su salud

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este jueves 11 de junio de 2026, en donde signos como Aries y Sagitario destacan por el llamado a que cuiden su salud, mientras que en el caso de Cáncer y Piscis deben ser precavidos con las malas energías a su alrededor.

El 11 destaca por ser el número de Dios. A quienes nacen en este día se les considera que vienen con una bendición muy grande. Son personas que vienen a cumplir una misión maravillosa en el hogar donde estén o donde les haya colocado Dios, ayudando a los demás a conseguir sus metas. Así, sepan de antemano que este año es idóneo para iniciar algún emprendimiento, además que para algunos vendrá un contacto con el extranjero muy especial, no lo desaprovechen. Su número es el 8428.

Recomendaciones del día

Para hoy, el color a llevar es el violeta/morado.

El número, 1359.

La fruta para comer: fresa.

Actualmente la luna se encuentra en cuarto menguante, que habla de una limpieza espiritual para recibir prontas transformaciones en la vida, pensamiento y futuras bendiciones.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se viene algo muy importante con un dinero. Parecía que no, pero luego sí, luego la oportunidad volvía a alejarse… pero finalmente las cosas apuntan a que ese dinero va a llegar y se va a dar de una forma inolvidable. No obstante, el tarot enfatiza que debe cuidar su salud. Algo pasará con los riñones o la vista, así que no tome las cosas a la ligera y sepa priorizar su bienestar.

Número: 2584

Tauro

Se viene mucho trabajo, y para eso tendrá mucha energía. Eso significa que tendrá la motivación para sortear todos los obstáculos que se le presenten, e incluso podrá tener el ánimo para iniciar un proyecto. Algunos integrantes de esta casa también van a viajar o les sale una salida, lo cual va a estar muy bien y tendrá excelentes resultados.

Número: 2121

Géminis

Geminianos, levántense, no es momento de rendirse. Ustedes son unas personas muy impulsivas, pero salen adelante, saben soñar en alto y trabajar para hacer esto realidad. Sepan que hay una carta de celebración sobre esta casa, que habla de que pronto podrán disfrutar de las bendiciones de lo que están haciendo. Vienen triunfos en salud, en dinero y en amor.

Número: 1313

Cáncer

Se vienen cositas. Oportunidades, decisiones y ciclos nuevos que tendrá que tomar o asumir. Eso significa que va a estar innovando en muchas cosas, y estas saldrán bien. No obstante, los arcanos insisten: Mucho cuidado con las envidias. Tenga mucha reserva con lo que está haciendo. No comente las cosas de manera despreocupada, mantenga un perfil bajo para que las cosas se concreten tal y como desea.

Número: 3426

Leo

Leo ¡Hay que ponerle mayor fuerza y entusiasmo a lo que esté haciendo! No se desanime si no salieron esos planes iniciales. Las cosas son como son y eso no significa que deba perder la motivación, pues tal vez algo que no se esperaba pronto le dará una nueva perspectiva de la vida. Por otro lado, algunos integrantes de esta casa van a estar negociando algo de finca raíz. Presten atención que pronto firmarán esa situación de negocio.

Número: 8870

Virgo

El arcano de la justicia alumbra sobre esta casa, por lo tanto, se aclararán asuntos, se corregirán juzgamientos erróneos que haya sufrido y se reivindicará su nombre; pero también la vida le tiene una sorpresa. Los juegos de azar van a estar a su favor. Puede intentar jugar ese chance, polla o rifa que le llama la atención.

Número: 8227

Libra

Los arcanos hablan de un movimiento emocional. Algo está pasando en el amor ¡préstele atención! Haga un balance de cómo están sus relaciones o qué quiere de alguna; muévase para que las cosas estén funcionando y resuelva las inquietudes que inundan su corazón. Por otra parte, para los integrantes de esta casa zodiacal que quieran hacer una inversión nueva, sepan que es el momento de hacerlo y la vida va a poner la forma para lograr hacer esa inversión pronto en su vida.

Número: 1468

Escorpio

Viene una plata grande a sus manos. Firma papeles, documentos que representan estabilidad, dinero y progreso para su vida. Por lo tanto, es el momento de invertir, de iniciar o de emprender algo nuevo. Eso sí, no olvide darle mucha importancia al amor. Mire cómo están sus hijos o su pareja —si es que la tiene—; qué pasa en su parte emocional, porque el tarot habla de un sentimiento que debe cultivar y fortalecer.

Número: 3560

Sagitario

Los arcanos hablan de una escalera de éxito, pero ojo con la salud. Concretamente, se habla de algo de los huesos. Cuidado cuando baje escaleras, tampoco camine a oscuras. Puede resbalarse, puede tener algún quebranto con los huesos. Evítese molestias. Por otra parte, vienen unas bendiciones muy buenas a nivel de trabajo, estabilidad, fortaleza y equilibrio a nivel laboral.

Número: 7208

Capricornio

Los arcanos hablan de un cambio en su hogar. Puede ser que vaya a estar pintando, arreglando, reformando, pero algo relacionado a esto tendrá que ver muy pronto y se dará con facilidad. Por otra parte, algunos capricornianos interesados en conseguir o cambiar de trabajo tienen una bendición para que este proceso se dé con la suerte de su lado.

Número: 0145

Acuario

¡Buenas nuevas! Pronto llegará una llamada que va a darle la noticia de algo que estaba deseando, quería o necesitaba y que finalmente se va a dar o le confirman y estará a su favor. En general, vendrá estabilidad para esta casa.

Número: 3277

Piscis

¡Buenas noticias! Para muchos piscianos habrá firma de papeles o documentos relacionados con finca raíz, por lo que hay que estar atento a toda novedad que se presente. No obstante, tengan mucho cuidado con la gente envidiosa. No cuenten sus proyectos y hagan las cosas despacio, con calma y sin comentarle a nadie, para que las cosas salgan mucho mejor y tenga mayor energía.

Número: 5988

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