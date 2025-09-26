Mundial de Ciclismo: Así le fue a los colombianos en las pruebas de ruta Sub-23 y Junior

Este jueves se llevaron a cabo las pruebas de ruta en las categorías masculina Junior y Sub-23 del Mundial de Ciclismo, el cual se lleva a cabo en Ruanda. Un italiano y un británico se impusieron en la jornada.

En la prueba Junior, la cual se desarrolló sobre un recorrido de 119.3 kilómetros, el oro fue para británico Harry Hudson. La plata fue para el francés Johan Blanc y el bronce para el polaco Jan Michal Jackowiak.

Por su parte, en la categoría Sub-23, con un trayecto de 164.6 kilómetros, el oro fue para el italiano Lorenzo Finn. El suizo Jan Huber se quedó con la plata y el bronce fue para el austríaco Marco Schrettl.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor colombiano de la jornada fue Jerónimo Calderón, quien ocupó la casilla 19 en la categoría Junior, finalizando a 1′02″ del ganador del oro. En esta misma prueba, Kevin Estupiñán terminó 56 a 11′39″.

Por su parte, en la prueba Sub-23 hubo presencia de tres ciclistas colombianos. William Colorado terminó 23 a 8′55″ del oro; Jaider Muñoz fue 27 a 9′33″ y Juan Felipe Rodríguez, 45 a 15′31″.

¿Qué falta en el Mundial de Ciclismo de Ruta?

Este sábado se estarán disputando las pruebas de ruta élite femenina y Junior femenina. Mientras que el Mundial concluirá el domingo con la prueba élite masculina de ruta.