Mundial de Ciclismo de Ruta: Así le fue a los colombianos en la prueba contrarreloj juvenil

Los ciclistas neerlandeses dominaron las pruebas contrarreloj en la categoría juvenil de los Mundiales de Ruta, los cuales se llevan a cabo en Ruanda. Colombia contó con la participación de cuatro pedalistas, distribuidos entre las pruebas masculinas y femeninas.

¿Cómo le fue a las damas?

En las damas, el título fue para la neerlandesa Megan Arens, quien se quedó con el oro con un tiempo de 25′47″, en un recorrido de 18.3 kilómetros. La plata fue para española Paula Ostiz, quien terminó a 35″; mientra que el bronce fue para Oda Aune Gissinger, a 37″.

En cuanto a la participación de las ciclistas colombianas, Luciana Osorio, quien finalizó en el puesto 27 a 2′51″. Muy cerca, en el puesto 30, concluyó Estefanía Castillo, quien terminó a 2′59″.

¿Cómo le fue a los hombres?

En la categoría juvenil masculina, el oro fue para el también neerlandés Michel Mouris, con un tiempo de 29′07″, en un trayecto de 22.6 kilómetros. La plata fue para Ashlin Barry, que terminó a 06″; mientras que el bronce se lo quedó el belga Seff Van Kerckhove, a 08″ del ganador.

El mejor colombiano de la jornada fue Jéronimo Calderón, quien ocupó el puesto 14 a 1′09″. Kevin Estupiñán, por su parte, terminó 21 a 1′37″.

¿Qué viene en el Mundial de Ciclismo de Ruta?

Este miércoles se disputará la prueba de relevo mixto por equipos, la jornada contará con un trayecto de 42.4 kilómetros.