León Fredy Muñoz se queda en el Congreso, así lo determinó el último fallo del Consejo de Estado

JUSTICIA

El Consejo de Estado dejó en firme la designación de León Fredy Muñoz del partido Alianza Verde en el Congreso de la República. Muñoz ocupó la curul de Humberto de la Calle, del partido Verde Oxígeno, tras su renuncia.

Esta decisión se tomó luego de constatar que Muñoz seguía en la lista, teniendo en cuenta que para las elecciones del Congreso de la República de 2022, el Partido Verde Oxígeno integró la coalición denominada Alianza Verde y Centro Esperanza, conformada por las agrupaciones políticas Alianza Verde, Alianza Social Independiente (ASI), Dignidad y Compromiso, Colombia Renaciente y el movimiento En Marcha.

El partido Verde Oxígeno, liderado por Íngrid Betancourt, había presentado una demanda de nulidad que llegó hasta esta corporación, argumentando que el llamado de Muñoz Lopera al Senado carece de una justificación válida y viola las normas electorales que rigen la asignación de escaños en coaliciones políticas.

En concreto, decían que no se tuvo en cuenta la condición de partido de oposición del Partido Verde Oxígeno, ni respetó el orden de prelación establecido en la lista de candidatos de la coalición.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

La corporación no acreditó que se hubiera configurado alguna infracción de las normas que regulan el régimen de reemplazos en listas de coalición, toda vez que el llamamiento respetó el orden establecido.

Además, dicho acto no tiene la virtualidad de afectar los derechos de oposición, pues se trata de instituciones distintas: el reemplazo asegura la continuidad en la representación, mientras que la declaratoria de oposición permanece intacta en la colectividad que así lo haya decidido.