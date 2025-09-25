Olmedo López planeaba llegar al Senado con dineros de las ollas comunitarias de la UNGRD

Olmedo López declara en la Corte por caso UNGRD: involucra a Bonilla y responde a Petro

Caracol Radio tuvo acceso a la declaración completa del subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Sneyder Pinilla, en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de agosto.

Sneyder Pinilla declara en la Corte Suprema de Justicia. Ampliar

Pinilla declaró en calidad de testigo en el despacho de la magistrada, Cristina Lombana, quien indaga por un presunto interés indebido en la celebración de contratos por parte de los congresistas Julio Elias Chagüi y Martha Peralta.

Además de narrar como conoció a Chagüi y las presuntas instrucciones del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco para asignarle un proyecto en Sahagún, Córdoba, Pinilla explicó las jugadas del entonces director de la UNGRD, Olmedo López en La Guajira.

Olmedo López aspiraba al Senado de la República

En su declaración juramentada, Sneyder Pinilla, narra como el programa de ollas comunitarias de la UNGRD, que proporcionaba comidas diarias a las comunidades más necesitadas del país, iba a ser usado por Olmedo López como un trampolín para llegar al Senado de la República.

Olmedo López en ollas comunitarias. Ampliar

Este programa inicialmente fue implementado en el departamento de La Guajira.

Magistrada Lombana: Quisiera que, por favor, le indicara a la Corte si tiene usted conocimiento que esta destinación de recursos, más allá de la satisfacción de un interés general de las comunidades, tenía intereses políticos o proselitistas o electorales.

Sneyder Pinilla: Sí, electorales porque el doctor Olmedo quería ser candidato al Senado, su señoría.

En ese sentido, explicó Pinilla que con orientación de la Senadora, Martha Peralta llevaron este programa a La Guajira. La instrucción de López era que se le informara a Peralta de los movimientos en la región, teniendo en cuenta que era cercana al presidente Petro,

No obstante, una vez ya conocian el terreno y las comunidades, apartaron a la senadora para que los votos fueran para directamente a Olmedo López.

Sneyder Pinilla: Ya llegó un momento en que a la doctora, Marta Peralta la empezamos a hacer de un lado porque ya el doctor Olmedo quería hacer su propio camino. El doctor Olmedo iba a ser candidato al Senado.

De acuerdo con Pinilla, en este plan criminal el iba a ser el gerente de la campaña de Olmedo López al Senado.

Luis Fernando Velasco daba órdenes, según Sneyder Pinilla

En las declaraciones, Pinilla indica que Olmedo López le dijo que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo había mandado a reunirse con el senador, Julio Elías Chagüi, para coordinar un contrato en Sahagún, Córdoba.

“Lo que se habló en ese momento era que se tenía que sacar ese contrato del municipio de Sahagún, Córdoba, que pasó de 22 mil a 28 mil millones de pesos”, indicó Pinilla.

Pinilla indicó que, a través de su subdirección pudo tramitar varios contratos, debido a que el proceso era más ágil.

“Como se iba a trámitar como obra de emergencia, esta se realizaría a través de la Subdirección para el Manejo de Desastres. Contaban con decreto de calamidad y el proyecto era necesario. Se envió un funcionario para adelantar todo el municipio a la par que iba, informando todo el trámite al senador Julio Elías Chagüi”, indicó Sneyder.