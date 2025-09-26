Supersalud responde a declaración de Corte por entrega de medicamentos: avanzan negociaciones de EPS

La Superintendencia de Salud anunció que hay avances en la negociación conjunta para la compra de medicamentos, con el fin de mejorar el acceso para los pacientes, esto en respuesta a la declaración de la Corte Constitucional que señala que hay problemas con la entrega de 174 medicamentos para enfermedades graves y raras en Colombia.

Aseguran que en la etapa de pre oferta se registraron 68 laboratorios farmacéuticos, los cuales se espera postulen sus ofertas en la etapa actual que cursa desde esta semana hasta el 5 de octubre, fecha de cierre, fase con la que se estima beneficiar a más de 269 mil afiliados que pertenecen a 13 EPS participantes en la negociación conjunta.

“Mientras continuamos con las mesas y jornadas de la Supersalud diseñadas para resolver estas reclamaciones, paralelamente las EPS avanzan en la negociación en bloque autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio mecanismo contemplado para mejorar el acceso a las tecnologías en salud y cuya etapa de oferta que comprende los medicamentos de alto costo”, informó el Superintendente de Salud, Giovanny Rubiano.

Señalan que el pasado 17 de septiembre, inició un nueva fase de la negociación conjunta, en torno a pañales y alimentos de propósito médico especial.