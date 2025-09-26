“Mucho cuidado con la ponencia alternativa”: ministro de salud sobre reforma de oposición

El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, advirtió tener “mucho cuidado con la ponencia alternativa” de la reforma a la salud radicada por integrantes de distintas bancadas de oposición; según explica, 60 billones de pesos de los impuestos de los colombianos se regalarían a las EPS durante los próximos 5 años con esta propuesta.

“Esto es para que puedan solucionar sus problemas y sus deudas, para dejar entonces a los colombianos en una situación de abandono y de posibilidades de que sigan lamentándose las dificultades de salud por las cuales hoy atraviesa”, indicó el Ministro de Salud.

Asegura que la ponencia, mantiene la intermediación financiera de los recursos por parte de las EPS, a pesar de las deficiencias que han mostrado recientemente; también, que obliga al Estado a responder por cualquier exceso en el gasto que tengan.

A esta advertencia se suma, que el Consejo Nacional de Salud, cuya función es consultiva, sustituye funciones constitucionales del ministerio; no realizará giro directo a hospitales y clínicas y elimina la cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

“Ya por dos ocasiones se ha aprobado el fortalecimiento de los hospitales financieramente, el lograr mejorar la infraestructura hospitalaria, la dotación, la posibilidad de que continúen los equipos básicos que llegan hoy a todo el territorio de Colombia. La ponencia alternativa presentada en la comisión séptima del Senado elimina totalmente esas posibilidades”, agregó.