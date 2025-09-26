Horóscopo del profesor Salomón HOY 26 de septiembre: Aries debe tomar ciertos riesgos

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, brindó diferentes recomendaciones para los signos para este viernes 26 de septiembre; ya que el paso a la luna nueva lleva a tomar riesgos, a buscar nuevos caminos y a examinar qué cosas se deben cambiar en el amor o en el trabajo.

El número 26 representa a las personas con un gran poder y ambición. Además, tienen claro lo que quieren lograr en su vida. Los nacidos en esta fecha se verán favorecidas por el tránsito entre Saturno y Júpiter, ya que podrán tomar buenas decisiones en el trabajo o en aquello que busca emprender.

Para este viernes 26 de septiembre, el color es el blanco. Entretanto, el número es el 4227 y la recomendación es hacer una oración al doctor José Gregorio Hernández para pedir por su salud o por la de un familiar.

Horóscopo para este viernes 26 de septiembre de 2025

Aries

A veces es bueno tomar riesgos para conseguir aquello que quiere y dejar de lado las dudas. Por otra parte, llegarán días cargados de mucho trabajo que le dejarán resultados importantes, y tendrá la claridad suficiente en el amor y en sus proyectos.

Número: 2225

Tauro

Si bien ha obtenido cosas buenas a lo largo del año, también hay ciertos ataques negativos y personas envidiosas a su alrededor, así que debe hacerse una buena protección que le garantice el éxito en lo que desea cumplir.

Número: 9956

Géminis

Procure cumplir bien con su trabajo, así como las relaciones con su jefe y con sus compañeros, ya que es importante cuidar su trabajo y mejorar lo que hace ante las buenas noticias que recibirá. También debe cuidarse de las personas envidiosas y hacer sus proyectos con un bajo perfil sin contarle todo a los demás.

Número: 7512

Cáncer

Tome con tranquilidad las cosas, ya que todo va cambiando de acuerdo a nuestro pensamiento. Por otra parte, es importante examinar la parte emocional en nuestra vida para mejorar sus relaciones con los demás y que las cosas fluyan con resultados positivos.

Número: 2744

Leo

No insista en seguir con aquellas relaciones que no le conviene, ya sea en el amor o en los negocios. Es mejor dejar ir ciertas cosas. También es importante que no pierda su autoridad ante los demás, incluyendo su familia, sin llegar al punto de ser agresivo.

Número: 7904

Virgo

Se vienen días de estabilidad, de firmeza y de lucha, así como de mucha actividad en su trabajo o en aquello que emprenda. Por otra parte, se avecina la firma de documentos importantes que estarán a su favor.

Número: 0433

Libra

Tiene la capacidad y la sabiduría para lograr las cosas. Sin embargo, debe confiar más en usted mismo para confiar en que todo va a suceder. Por otra parte, se viene una buena cantidad de dinero para finalizar septiembre y comenzar octubre con nuevas fuentes de ingresos.

Número: 5209

Escorpio

Tendrá resultados importantes no solamente al momento de hacer negocios, sino también con su pareja o en la nueva relación que quiere construir. También es aconsejable que se tome un viaje, incluso si es al exterior, para que pueda renovar su mente en busca de nuevas ideas o proyectos.

Número: 0328

Sagitario

Las cargas y cosas negativas se van corrigiendo en el camino; por lo tanto, debe seguir adelante para alcanzar la victoria. Es importante realizarse un chequeo médico para revisar cómo está su salud. Asimismo, tendrá buenos resultados en la parte laboral.

Número: 3159

Capricornio

Tome con calma las cosas. Esto implica dar la oportunidad de escuchar a los demás y así evitar los impulsos que conllevan a malas decisiones. Por otra parte, recibirá una buena suma de dinero que le garantizará estabilidad en la parte económica.

Número: 6148

Acuario

Es importante examinar lo que sucede en el amor para fortalecer o mejorar sus relaciones con los demás. Este día también representa una buena oportunidad para cambiar de casa o apartamento. Además, tendrá buenas perspectivas frente al dinero.

Número: 9250

Piscis

Pese a la carga laboral que ha tenido en estos días, las cosas se irán aliviando. Por otra parte, recibirá un golpe de suerte que le permitirá cumplir lo que tanto deseaba. Asimismo, recibirá una buena suma de dinero que también deberá saber cómo invertir.

Número: 9508