Gremio transportador alerta por retenes ilegales en la vía Cúcuta - Ocaña

Colfecar rechaza atentado e incineración de vehículos en la vía Cúcuta-Ocaña. / Foto: Archivo.

Norte de Santander

Desde el gremio de los transportadores de Norte de Santander indicó que la ruta que comunica a Cúcuta con la Costa Caribe se está convirtiendo en el lugar perfecto de los grupos armados para sobornar a empresarios de la región. Si no pagan las vacunas exigidas, les retienen las mercancías.

“Se ha presentado que retienen los vehículos en carretera, mientras que el chofer le avisa al dueño y los extorsionan”, aseguró uno de los empresarios.

Aseguró que “no sé el monto porque a cada quien le exigen un monto diferente y los conductores se reservan cuanto le piden a cada uno”.

Quienes estarían detrás de estas acciones, serían grupos armados y bandas delincuenciales. “Están los elenos, los paramilitares, organizaciones que viven de la extorsión”.

Pidió mayor presencia de las autoridades en sectores como La Curva en Bucarasica, lugar donde históricamente hacen presencia los grupos armados.