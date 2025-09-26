Vallecaucanos listos para brillar en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Del 26 de septiembre al 5 de octubre, Colombia afronta un nuevo reto internacional en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, certamen que reúne a más de 1.000 atletas de todo el planeta.

Entre los 16 convocados de la Selección Colombia, el Valle del Cauca será protagonista con ocho representantes, quienes llegan con grandes expectativas para dejar en alto al país.

Programación vallecaucana:

Erica María Castaño Salazar competirá en lanzamiento de disco F55 el sábado 4 de octubre a las 10:30 p.m. (COL) .

competirá en el . Diego Fernando Meneses Medina buscará medalla en impulso de bala F34 el jueves 3 de octubre a las 11:03 p.m. (COL) y el domingo 5 de octubre a las 6:30 a.m. (COL) .

buscará medalla en el y el . José Gregorio Lemos Rivas estará en dos pruebas: jabalina F38 , el miércoles 1 de octubre a las 8:50 a.m. (COL) y bala F38 , el sábado 4 de octubre a las 6:35 a.m. (COL) .

estará en dos pruebas: , el y , el . Luis Fernando Lucumí Villegas También disputará jabalina F38 y bala F38 , en las mismas fechas y horarios que Lemos, buscando un doble podio vallecaucano.

También disputará y , en las mismas fechas y horarios que Lemos, buscando un doble podio vallecaucano. Santiago Solís Torres Correrá los 100 mts T38 , el sábado 27 de septiembre a las 7:00 a.m. (COL) y el domingo 28 de septiembre a las 8:14 a.m. (COL) .

Correrá los , el y el . Yeferson Suárez Cardona estará en los 400 mts T37 , con series el martes 30 de septiembre a las 11:35 p.m. (COL) y la final el miércoles 1 de octubre a las 11:58 p.m. (COL) .

estará en los , con series el y la final el . José Albeiro Ramírez Estrada competirá en los 100 mts T38 , el martes 30 de septiembre a las 12:29 a.m. (COL) , y en los 400 mts T38 , el miércoles 1 de octubre a las 8:39 a.m. (COL) .

competirá en los , el , y en los , el . Andrés Felipe Mosquera Neira buscará el podio en disco F44, el viernes 3 de octubre a las 6:30 a.m. (COL).

Con esta sólida representación, el Valle del Cauca ratifica su hegemonía como potencia del para atletismo nacional, aportando la mitad de la nómina tricolor. Ahora, todas las miradas estarán puestas en sus actuaciones, con la ilusión de sumar medallas y clasificaciones que fortalezcan el camino hacia los próximos Juegos Paralímpicos.