Evacuaron un colegio en Amalfi por paquete sospechoso con explosivos, pero era una caja con basura

Amalfi - Antioquia

Las autoridades policiales, militares y civiles del municipio de Amalfi en el nordeste de Antioquia estuvieron en alerta por un paquete sospechoso con explosivos que dejaron en el área urbana de la población. Se trató de una caja que en una primera inspección del canino experto marcó positivo.

Según la información suministrada por personas de la zona, una persona dejó la caja de manera sospechosa , lo que de inmediato alertó a la población, que avisó a las autoridades, que de inmediato llegaron al lugar a verificar la denuncia. En el sitio y de manera inicial, un canino habría marcado como positivo para explosivos, pero luego de una revisión minuciosa y rigurosa de la fuerza pública, se descartó el riesgo. Se trató de una caja con basura.

Antes de que se descartara la presencia de explosivos, de manera preventiva y por seguridad, los estudiantes, profesores, directivos y demás trabajadores del colegio que está en el lugar fueron evacuados. Luego todo regresó a la normalidad.

Recordemos que varias poblaciones del Nordeste, como Amalfi y Anorí, están en alerta por las amenazas del grupo ilegal disidencias del Frente 36, que han dejado y detonado explosivos en sus cabeceras municipales.

Recordemos que el pasado 25 de septiembre de 2025 fue dejado un paquete con explosivo en la estación de policía, el cual fue detonado de manera controlada. Todas estas situaciones mantienen a las autoridades especialmente atentas para evitar que se reporten afectaciones a la población civil y a la fuerza pública.