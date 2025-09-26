Armenia

Estudiantes y docentes de la Uniquindío han avistado cinco osos andinos en la cordillera del Quindío

Estamos hablando del proyecto “Establecimiento de Áreas Prioritarias para la Conservación del Oso Andino (RWPS 2.0)”, liderado por Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) en articulación con el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y respaldado por el programa internacional Saving Animals From Extinction (SAFE-AZA) de la Asociación Americana de Zoológicos y Acuarios, ejecutado en Colombia a través de la Fundación Zoológica de Cali.

De este proyecto hacen parte el docente José Aníbal González Naranjo, del programa de Biología de la Universidad del Quindío, junto con las estudiantes Érika Julieth Sánchez Rojas de décimo semestre y Daniela Giraldo Otálvaro de noveno semestre.

El proyecto busca actualizar la distribución del oso andino en el país, caracterizar los ecosistemas donde habita y establecer planes de conservación en áreas estratégicas. La metodología se centra en la construcción de un mapa de distribución validado con aliados académicos y regionales, la caracterización ecológica y social de los territorios y el diseño de planes de acción que fortalezcan la conservación de la especie desde Colombia hasta el norte de Argentina.

En Caracol Radio hablamos con José Aníbal González Naranjo, profesor del programa de biología “todo empezó con como parte de una tesis doctoral, del cual hace parte de unos requisitos del territorio y ellos era trabajar con una especie amenazada y ese caso es el oso andino. Particularmente para ello se planificaron tres objetivos y tengo dos tesistas que me están colaborando de una forma a nivel de investigación en dos objetivos de ellos.

Sobre todo, porque para el departamento del Quindío, el oso no lo encontramos en cualquier parte desafortunadamente, entonces, hay que subir a la cordillera exactamente a las cuchillas, como se llama coloquialmente y sobre las cuchillas hacer un seguimiento de la distribución de este animal cuando tiene presencia. Eso incluye también algunos valles y obviamente páramos por el cual se está distribuyendo la especie.

Docentes y estudiantes de biología de la Uniquindío y le proyecto del oso andino en Quindío. Foto Cortesía Uniquindío Ampliar

Y entre dos departamentos, departamento de Risaralda y Tolima y con el norte del Valle del Cauca, o sea que sí, es un trabajo fuerte, muy dispendioso, digamos que la colaboración también de las personas que hacen parte del campo, los campesinos tan valiosos nos han ayudado bastante porque ellos han tenido un registro muy amplio también de la especie a nivel histórico y es una parte muy valiosa.

¿Han tenido la oportunidad de tomarles fotos, grabarlos y demás?

El profesor añadió “hemos instalado cámaras trampa alrededor del sistema cordillerano, por donde han tenido históricamente visualizaciones, obviamente ha habido rastreo, estas cámaras han reflejado obviamente no solamente al oso, en Génova, por ejemplo, hay una población muy bonita, muy saludable de oso andino, sino que también hemos encontrado otras especies de gran valor ecosistémico, tales como el puma, venados y todo lo que se mueve por estos corredores de una fauna, digamos, bien importante para el departamento.

Tiempo de investigación

Venimos aproximadamente unos 18 meses trabajando fuertemente en campo, hemos recibido una ayuda logística también importante, no solamente por el doctorado, sino también por la Corporación Autónoma Regional que ha estado ayudándonos con equipos de transporte y pues la corporación ha estado también comprometida en saber cómo se encuentra no solamente esta especie, sino otras en particular.

Y ahora para cerrar tenemos una licitación de parques nacionales y el Instituto de la Reserva de Humboldt tiene un marco proyecto a nivel suramericano y vamos a brindar la información relevante en modelos de ocupación y distribución potencial del oso para ellos hacer un gran plan no solamente nacional, sino a nivel suramericano para la proteger este oso y tener viabilidad ecosistémica para el futuro.

Erika Julieth Sánchez Rojas estudiante de biología de la Uniquindío, ¿cómo ha sido esta experiencia desde lo práctico para ustedes y expresó “esta experiencia ha sido, bastante bonita, gratificante y enriquecedor a nivel profesional, porque pues es aplicar mucho de lo que uno empieza a conocer teóricamente en la carrera”

¿Qué se siente estando en terreno con las cámaras trampa o personalmente cuando se empiezan a ver ese paso de esos osos?

Es una emoción muy grande de qué forma en el sentido de que, pues uno instala una cámara de pronto buscando un animal en específico, pero nos damos cuenta que estas áreas como son páramos o alta montaña, pues albergan una diversidad muy grande, donde hemos registrado hasta el momento, por ejemplo, en uno de los puntos siete especies diferentes de mamíferos, algunos demasiado importantes, muy crípticos o que son especies muy raras de poder observar.

Entonces, pues nos da indicios de áreas prioritarias, en este caso, para conservación, no solamente para el oso, sino para esas especies que son muy raras y que también están en algún estado de amenaza a nivel de Colombia.

¿Cuantos osos han avistado en el Quindío?

La estudiante afirmó “hemos avistado en la parte de Génova tres individuos diferentes, es decir, una población de tres individuos, un macho, creemos que hay una hembra y un juvenil y en la parte de Salento hemos identificado uno, entonces, básicamente para el territorio tenemos, cinco individuos para el departamento, claramente pues estimándolos porque pues hay lugares donde pues sabemos que el oso se mueve por muchos lugares, entonces puede que haya más, pero hasta ahora confirmado cinco individuos.

Nutrición del oso andino

El docente de la Uniquindío subrayó “con esa dieta, digamos, que nos ayuda bastante para entender y confirmar que el oso es un jardinero, es un semillero de los bosques montandinos. Los mantiene rejuvenecidos, y al final genera una función ecológica muy importante, aporta esa conectividad y también de ahí podemos descifrar con la dieta que estamos levantando con los datos y efectivamente vemos restos también de ganado para estimar, obviamente hay veces que los ataca, es correcto, pero hay veces que también se confunde con un ataque, digamos, de un puma.