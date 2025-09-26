Hallan a dos jóvenes sin vida en el Atlántico: habían sido reportados como desaparecidos

Hacia el mediodía de este jueves 25 de septiembre, fueron hallados dos cuerpos sin vida en el kilómetro 15 de la Circunvalar de la Prosperidad.

Los cadáveres tenían avanzado estado de descomposición y fueron vistos por vecinos del sector, quienes de inmediato les reportaron a las autoridades.

Al lugar llegaron peritos para comenzar las labores investigativas sobre el suceso, ocurrido en una zona enmontada.

Identidades de los cuerpos

Fue cuando, de manera preliminar, se conocieron las identidades de los cuerpos. Uno de ellos respondía al nombre de Bryan de Jesús Arellano Escorcia, de 23 años, y Aldair Romario Cervantes Manota, de 28.

Ahora las autoridades están investigando las causas de las muertes, teniendo en cuenta que los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos hace cuatro días.