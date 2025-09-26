Concejales de Tunja analizan la imputación que le hicieron al alcalde Mikhail Krasnov

Tunja

Luego de conocerse las imputaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, a la exgestora social, Sara Catalina Pedraza y a la secretaria de Contratación Territorial, Luz Mila Acevedo, por interés indebido en la celebración de contratos, algunos concejales de la capital boyacense dieron a conocer su opinión sobre esta decisión del Ministerio Público.

Los concejales Javier Mesa Fúneme, Román Quintero, Mario Josué Junco y Laura Silva coincidieron que esperan ahora el fallo en segunda instancia del Concejo de Estado.

Javier Mesa Fúneme

“Yo siento que es triste para la ciudad que pasen este tipo de situaciones porque tal vez el alcalde debería estar centrado en gobernar y no estar centrado en cómo defenderse de temas judiciales, sin embargo pues ya serán las autoridades quienes determinen si los actos que se cometieron por parte del alcalde y su grupo de trabajo ameritan algún tipo de sanción penal, disciplinaria y demás, pero pues sí es un poco triste para la ciudad tener que ver al alcalde más en tribunales y buscando cómo evadir la justicia que realmente trabajando por el bienestar de los tunjanos”.

Mario Josué Junco

“Esperamos que la justicia en este momento sea clara, sea objetiva. También esperamos que el señor alcalde tenga una defensa y que todo salga a la luz pública como se debe adelantar, pero eso es un proceso y el proceso en materia administrativa ya también corre su curso, en materia disciplinaria a uno no lo pueden condenar hasta que se compruebe y el mandatario está haciendo por Tunja, está trabajando, tiene que seguir trabajando, pero obviamente esto quita y desgasta muchísimo. En materia penal yo no tengo conocimiento de las cosas, pero lo que sí quiero es que Tunja pueda seguir adelante y que puedan dejar trabajar y puedan demostrarse las cosas y que los recursos económicos sean muy bien invertidos, que los recursos económicos pues lleguen a las personas que verdaderamente lo necesitan, entonces esperamos que la defensa del alcalde pueda demostrar su inocencia, sabemos que obviamente son temas álgidos que ya obviamente prefiero estar expectante como concejal”.

Román Quintero Corredor

“Yo creo que la Fiscalía tuvo la posibilidad de imputar en audiencia lo cual significa que tenía una investigación previa donde pudo de pronto esclarecer y el juez penal con función de garantías decretó esta imputación y así mismo las medidas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación y por su delegado. Creo que consideraron que encontraron los suficientes medios probatorios para que esta imputación se pudiera llevar a cabo. Pienso que esto es importante, todo lo que ha venido ocurriendo con el alcalde de Tunja, no solo en el proceso penal, sino también en los procesos que se adelantan en el Consejo de Estado, han venido trayendo en vilo a la ciudadanía tunjana, entonces ese tipo de situaciones esclarece precisamente lo que ha venido ocurriendo, quita de pronto un manto de dudas que se tiene y se dan claridades a lo que ha venido ocurriendo, entonces de pronto más que entorpecer o de pronto traer consecuencias negativas para la ciudadanía, yo creo que las consecuencias son positivas en el entendido que se van esclareciendo muchas cosas que hoy en día están pasando con la Administración Municipal”.

Laura Silva Roldán

“Primero que bien que comparecieron ¿No? Ya era hora de que llegaran. Segundo, es ridículo el argumento del alcalde de que no sabe hablar español después de que gobierna una ciudad de casi 200 mil personas en donde tiene que firmar documentos todos los días. Tercero, yo dudo mucho que un abogado esté detrás de él firmando todos los papeles. Yo lo he visto firmar papeles sin tener abogados cerca y siento que es toda una maniobra dilatoria. Que si él se hubiera bajado por la puerta grande tendría posibilidades de ser elegido de nuevo, pero lo que le está demostrando a la ciudadanía es que está apegado a ese poder y que no va a soltarlo y que va a hacer todo lo posible por sostenerlo hasta el final. El Consejo de Estado tendría que escuchar lo que está pasando, en la Procuraduría, en los juzgados, en la Fiscalía, pero si se hacen los locos también es que hay intereses de por medio ahí que desconocemos y que pues están muy cerquita de la Gobernación y pues es muy triste ver que realmente una ciudadanía que votó por una persona distinta a la política tradicional pues cayó en los mismos vicios de los demás políticos en coimear gente, en acaparar poderes que no le corresponde y es bastante triste para la ciudadanía que tengamos este alcalde que genere una falta de gobernanza tan grande”.