Campo Elías Ramírez será candidato a la alcaldía de Girón en elecciones atípicas
El mandatario insistió en que su propósito es culminar los cuatro años de gestión para los que fue elegido, mientras se define el proceso judicial de nulidad electoral en su contra.
Campo Elias Ramírez, alcalde de Girón
Foto: prensa Alcaldía de Girón
Bucaramanga
“Jurídicamente es viable que yo pueda ser candidato”, dijo el acalde de Girón Campo Elías Ramírez, en medio de cuestionamientos sobre una eventual participación en próximas elecciones atípicas, el alcalde manifestó que no existe impedimento legal para aspirar de nuevo.
“Mientras tanto en el fallo no me digan que no puedo hacerlo, jurídicamente es viable que yo pueda llegar a ser candidato a las elecciones del municipio de Girón”, señaló Campo Elías Ramírez.
El mandatario enfatizó que fue elegido para un período de cuatro años y que su convicción es culminar ese mandato. “Mi pensar es terminar cuatro años y ese ejercicio hace que hoy, dentro de todo el proceso que tenemos, consideremos que tenemos que continuar para terminar estos cuatro años”, recalcó.
Durante su pronunciamiento, el alcalde de Girón destacó el apoyo recibido de parte de la comunidad gironesa. Aseguró que percibe un sentimiento de “solidaridad, respeto y tranquilidad” por parte de los habitantes, quienes, según el mandatario, reconocen su labor en la reorganización administrativa y financiera del municipio.
El alcalde adelantó que en los próximos días presentará un informe sobre cómo su administración ha logrado “organizar las finanzas, la administración y el territorio” para dejar bases sólidas a los futuros gobernantes.
Finalmente, expresó que su motivación siempre ha sido trabajar por los sectores más vulnerables: “Los que nos metemos a estos procesos nos duelen el que no tiene el plato de comida para llevarlo a la mesa, y voy a seguir trabajando siempre desde donde esté para que se generen oportunidades”.