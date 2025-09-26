Cali se consolida como epicentro de la creatividad con el lanzamiento del Buró de Empresas Creativas

En Cali, se realizó el lanzamiento el Buró de Empresas Creativas (BEC).

En el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología Yawa, se realizó el lanzamiento oficial del Buró de Empresas Creativas (BEC), una iniciativa que busca unir, potenciar y posicionar la industria creativa del Valle del Cauca en escenarios regionales, nacionales e internacionales.

El evento reunió a representantes del sector privado, la academia, el gobierno municipal y departamental, así como aliados estratégicos.

Durante la jornada se destacó que el BEC se constituye como una plataforma clúster colaborativa, integrada por empresas de publicidad, comunicación, diseño, marketing digital, audiovisuales, animación y videojuegos.

Un ecosistema articulado

El lanzamiento permitió presentar el mapeo inicial de actores que conforman el BEC. Entre las empresas participantes se encuentran Partner, Beloved, La Cuadra Imagina, Hey Comunicación y Agmedia, acompañadas por la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, además de la Cámara de Comercio de Cali, ProColombia e Invest Pacific.

La academia también tuvo un papel central. Universidades como la Autónoma, el ICESI, la San Buenaventura, la Javeriana, y la Univalle fueron reconocidas como aliados estratégicos para la formación de talento y el desarrollo de proyectos de innovación.

Estrategia para la competitividad

Tras un proceso de trabajo conjunto, la Junta Directiva del BEC presentó su estrategia competitiva, basada en tres ejes principales:

Posicionamiento: consolidar a Cali y la región como referentes nacionales e internacionales de la creatividad.

consolidar a Cali y la región como referentes nacionales e internacionales de la creatividad. Internacionalización: apoyar a más empresas para exportar servicios creativos, con la caracterización de la industria liderada por la Cámara de Comercio y ProColombia.

apoyar a más empresas para exportar servicios creativos, con la caracterización de la industria liderada por la Cámara de Comercio y ProColombia. Innovación y talento: aprovechar los laboratorios universitarios de última tecnología para impulsar la co-creación y preparar al sector hacia modelos de base tecnológica.

Una red colaborativa

El encuentro dejó claro que la industria creativa vallecaucana está preparada para asumir nuevos retos. El BEC nace como una red colaborativa que integra empresas, academia y entidades públicas para desarrollar proyectos transformadores que impacten la economía y la sociedad.

“Aquí le ponemos pies a la palabra”, destacó la dirección del BEC, reafirmando el compromiso de convertir a Cali en un hub creativo y epicentro de innovación.