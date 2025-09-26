Así es la campaña ‘Muuuy Pereirano’ que invita a revivir el civismo y la cultura vial en Pereira

Colombia

En Pereira vuelve a latir con fuerza el civismo. Con la campaña ‘Muuuy Pereirano’, la Cámara de Comercio de Pereira invita a todos los ciudadanos a recuperar lo que nos hace únicos: la paciencia, el respeto y la buena energía en las vías.

Y es que ser pereirano es más que vivir aquí, es conducir con calma, ceder el paso, respetar las cebras y demostrar orgullo por nuestra ciudad.

Así, cada actor tiene un papel fundamental: los conductores y motociclistas inspiran con su ejemplo cuando evitan pitar de más o invadir los pasos peatonales; los peatones y usuarios del transporte público contribuyen al orden respetando semáforos y cruces; mientras que comerciantes, empresarios y visitantes son embajadores que promueven la cultura cívica desde sus negocios o en su manera de recorrer la ciudad.

De esta manera, con esta iniciativa se busca que la movilidad se convierta en símbolo de orgullo pereirano.

Lo anterior porque una ciudad amable se construye entre todos, con pequeñas acciones cotidianas que reflejen quiénes somos.

Actualmente Pereira tiene la oportunidad de demostrar que está llena de ciudadanos ‘muuuy pereiranos’, capaces de transformar la movilidad en un ejemplo de civismo para todo el país.

Si usted desea conocer más información de esta campaña, haga clic en el siguiente enlace: https://www.camarapereira.org.co/es/muuuypereirano