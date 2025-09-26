A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente a su nieta, en el sur de Bogotá

Colombia.

Según lo informó la Fiscalía General de la Nación, tras recolectar material probatorio, el hombre de 66 años, habría abusado a su nieta de 9 años entre el 2023 y 2025.

Al parecer, los hechos ocurrieron al interior de un inmueble del barrio El Carmen, de la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, cuando la menor víctima, quedaba bajo su cuidado.

Por los hechos y según lo informaron las autoridades competentes, el señalado fue imputado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14, siendo las dos, conductas agravadas.

El hombre no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá y por disposición de un juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.