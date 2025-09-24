Judicializado hombre que habría maltratado y abusado a su hijastra, en Bogotá

Colombia.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a un hombre en la localidad de Chapinero, señalado de someter a castigos indignos y cometer vejámenes sexuales, contra la hija de su pareja sentimental.

Según la información suministrada por la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido en el barrio México, en Ciudad Bolívar, donde la niña de 8 años, quedaba bajo el cuidado del hombre, mientras su madre trabajaba en turnos nocturnos.

“Según la investigación, el presunto agresor obligaba a la niña a ver contenido pornográfico para luego someterla a abusos. Además, si la víctima se oponía le propinaba golpes y lesiones en su cuerpo con plantas urticarias. Todas estas agresiones bajo la amenaza de atentar contra la vida de la progenitora si contaba lo sucedido”. Detalla el documento.

Durante las audiencias que se llevaron a cabo, el señalado no aceptó los cargos.

Por disposición de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.