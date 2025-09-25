UN_FAIR Tequendama, la feria internacional de arte que llega al Centro Internacional

Bogotá recibe primera edición de UN_FAIR Tequendama, una feria internacional de arte contemporáneo hasta el 28 de septiembre. Se busca democratizar el acceso a la cultura, dinamizar el ecosistema artístico y proyectar a la Capital en el circuito global. Utilizando como escenario el conjunto Tequendama que comprende varios edificios tradicionales como Tequendama Suites, el Edificio Bachué, y las Torres Bavaria, entre las carreras 10 y 13, y entre las calles 26 y 28, lo que integra varios edificios interconectados y hace parte del Centro Internacional.

“Para la Sociedad Tequendama, este evento es mucho más que abrir las puertas de un espacio icónico: es sumar arte, innovación y creación de país en un mismo escenario. Queremos que el Centro Internacional vuelva a latir con fuerza, transformándose en un lugar vivo donde artistas, ciudadanos y visitantes puedan encontrarse. A través de UN_FAIR Tequendama buscamos reflejar nuestro compromiso con el país a través de la cultura como un motor de desarrollo y con un referente de Colombia en el mundo desde el corazón de Bogotá”, afirmó Jorge Iván Gómez Bejarano, presidente de la Sociedad Tequendama.

El evento se desarrollará bajo un formato híbrido, un “gallery-in-suites” en los pisos altos de las Tequendama Suites, donde se presentarán más de 30 galerías nacionales e internacionales como Alfredo Ginocchio (México), BeatBop (Japón), Beatriz Gill (Venezuela), Moberg Gallery (Ohio) y Casa Cuadrada (Bogotá); y un circuito de instalaciones gratuitas en el Centro Internacional Tequendama y Torres Bavaria, con esculturas de gran formato y locales comerciales intervenidos artísticamente.

“Más que una feria, UN_FAIR Tequendama es una experiencia de ciudad: un laboratorio donde el arte contemporáneo se vive en parques, locales y suites, y donde Bogotá se proyecta como capital creativa en América Latina”, afirma Christopher Paschall, director de la feria.

UN_FAIR Tequendama tiene como aliado a CREMIL, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y se articula con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, la Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025 (BOG25) y, en un esfuerzo conjunto por revitalizar el Centro Internacional como nodo histórico, empresarial y turístico. A través de iniciativas como el Bono Patria y la donación de boletería a causas sociales, la feria también conecta arte, sostenibilidad y responsabilidad cívica.

Con esta primera edición, Bogotá abre un nuevo capítulo en su escena cultural: coleccionar, aprender y vivir el arte será parte de una experiencia transformadora que une tradición e innovación en el corazón del Tequendama. Más información en @un_fairart. Boletería en www.tuboleta.com o en su punto físico ubicado en el Centro Internacional Bavaria.