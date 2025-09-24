FUERTE TEMBLOR HOY 24 de septiembre se sintió en Colombia: detalles del epicentro y magnitud de 6.0

¡FUERTE TEMBLOR! El Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear y analizar las actividades sísmicas de todo el territorio colombiano, indicó que en la tarde de este miércoles, 24 de septiembre, se registró movimiento telúrico, que impacto en el Nororiente de Colombia en Arauca, Cúcuta, Norte de Santander y más, a continuación encontrará todos los detalles.

Temblor HOY 24 de septiembre

La cuenta oficial de ‘x’ del Servicio Geológico Colombiano, reportó que para las 17:21 hora, se sintió un movimiento fuerte en Mene Grande, Venezuela, con una profundidad de Superficial y una localización de 9.98°,-70.95° y magnitud de 6.0

PGA máximo: 9.666244 cm/s^2

9.666244 cm/s^2 Municipios cercanos: Bachaquero (Zulia, Venezuela) a 34 km, San Timoteo (Zulia, Venezuela) a 40 km, Tía Juana (Zulia, Venezuela) a 64 km

Cabe aclarar que, Servicio Geológico Colombiano, resalto que su intensidad instrumental fue severa, sin daños moderados, pero con un cálculo de aceleración, razón por la que se llegó a sentir en Colombia.

ACTUALIZACIÓN TEMBLOR HOY

La Autoridad Marítima Colombiana y la UNGRD notifican que no hay amenaza de tsunami en la costa caribe por el sismo de magnitud 6.1 registrado en Venezuela.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reporta un sismo con magnitud de 3,9 con epicentro la zona entre la región de Bachaquero y Lagunillas.

Replicas temblor 24 de septiembre

- Venezuela | 4.7 de magnitud:

Tiempo de origen: 17:33 Hora local

Profundidad:Superficial

Intensidad instrumental - Fuerte

Así debería actuar ante un nuevo temblor

El Servicio Geológico Colombiano, sugieren ubicarse entre columnas, o zonas consideradas seguras, como lo son patios o parques.

Lo importante es que usted esté alejado de vidrios o elementos que le puedan caer encima durante el sismo, temblor o terremoto, que le puedan ocasionar un golpe o que en su momento le cause un desmayo o inmovilice alguna parte de su cuerpo.