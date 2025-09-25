Senador tolimense Oscar Barreto Quiroga denuncia suplantación de su identidad

Tolima

El senador de la República, Óscar Barreto, denunció, a través de un comunicado, que en las últimas semanas personas inescrupulosas han utilizado y manipulado contenidos con inteligencia artificial para suplantar su identidad y promover falsas plataformas de inversión en redes sociales.

De acuerdo con el congresista, los estafadores han difundido publicaciones falsas y manipuladas con Inteligencia Artificial digitalmente en las que se usa su nombre e imagen con el propósito de generar un engañar a la ciudadanía y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta.

Esto dijo el congresista

“Rechazamos de manera categórica estas acciones que atentan contra la confianza de los ciudadanos. Nuestro compromiso es con la verdad, la transparencia y el respeto por la gente”, señaló el senador Barreto.

El dirigente político hizo un llamado a la ciudadanía para que no caiga en estas prácticas delictivas y siga las siguientes recomendaciones: