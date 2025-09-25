🔴EN VIVO Actividad sísmica en Venezuela: 10 temblores y 20 réplicas han afectado cerca de 7 estados

Fuerte temblor sacudió a varias regiones de Colombia en la madrugada de este domingo. Foto: Suministrada.

Entre el pasado miércoles 24 de septiembre, y hoy jueves 25, se han reportado una gran cantidad de movimientos telúricos en el occidente de Venezuela, donde, al parecer, se originarían esta serie de temblores debido a una falla tectónica que aún se mantendría activa, según comunicó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, aseguró que dichos movimientos se tratan de un enjambre sísmico que ha traído consigo 10 temblores y cerca de 21 réplicas, los cuales han ido desde los 3.0 grados hasta los 6.3 el de mayor magnitud.

Esta actividad de la tierra, se sintió en los estados de Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, Caracas y Zulia. Lugar que hace frontera con Colombia. Por esto, dichos terremotos se sintieron, de igual forma, en diferentes lugares del territorio colombiano.

Recuento de movimientos sísmicos en Venezuela

25 de septiembre

Bachaquero, San Timoteo. 10:08 - 10:12 | Se registran dos nuevos sismos de 3.2 y 3.4 grados. Uno cercano a la superficie y otro a una profundidad de 49 kilómetros.

Se registran dos nuevos sismos de 3.2 y 3.4 grados. Uno cercano a la superficie y otro a una profundidad de 49 kilómetros. Bachaquero, Zulia. 06:28 | Se registra nuevo movimiento telúrico de grado 4, cercano a la superficie, considerado de intensidad alta.

Se registra nuevo movimiento telúrico de grado 4, cercano a la superficie, considerado de intensidad alta. San Timoteo, Venezuela. 02:07 - 04:17 | Se registran 3 réplicas más entre los 3.2 y 3.5 grados

Se registran 3 réplicas más entre los 3.2 y 3.5 grados San Timoteo, Venezuela. 01:55 | Se presenta la réplica 13 minutos después, el tercer movimiento más fuerte de la cadena, con una magnitud de 5.6 grados cerca a la superficie, con una intensidad percibida fuerte.

Se presenta la réplica 13 minutos después, el tercer movimiento más fuerte de la cadena, con una magnitud de 5.6 grados cerca a la superficie, con una intensidad percibida fuerte. San Timoteo, Venezuela. 01:42 | Se registra un nuevo terremoto de 4.6 grados cercano a la superficie. Se establece de una intensidad instrumental leve.

Día 24 de septiembre y madrugada del 25 de septiembre

Bachaquero, San Timoteo. 23:07 - 01:41 | Se registran 6 sismos nuevos en diferentes horas, oscilando entre los 3.3 y 4.3 grados.

Se registran 6 sismos nuevos en diferentes horas, oscilando entre los 3.3 y 4.3 grados. San Timoteo, Venezuela. 22:51 | Luego de una hora y pocos minutos se registra el movimiento telúrico más fuerte de todo el enjambre sísmico. Un terremoto de 6.3 grados cercano a la superficie, considerado de una intensidad instrumental ‘Muy fuerte’.

Luego de una hora y pocos minutos se registra el movimiento telúrico más fuerte de todo el enjambre sísmico. Un terremoto de 6.3 grados cercano a la superficie, considerado de una intensidad instrumental ‘Muy fuerte’. San Timoteo, Venezuela. 21:42 | Se sintió un fuerte temblor de 5.3 grados en el estado de Zulia. Según informes, se dio a 78 kilómetros de la superficie, lo que atenúo el movimiento y se estableció como una intensidad moderada.

Se sintió un fuerte temblor de 5.3 grados en el estado de Zulia. Según informes, se dio a 78 kilómetros de la superficie, lo que atenúo el movimiento y se estableció como una intensidad moderada. Bachaquero, San Timoteo y Trujillo. 17:37 - 21:29 | Se registraron 9 sismos diferentes, los cuales oscilaron entre los 3.1 y 3.8 grados. De estos movimientos, 8 se dieron a menos de 30 kilómetros de la superficie.

Se registraron 9 sismos diferentes, los cuales oscilaron entre los 3.1 y 3.8 grados. De estos movimientos, 8 se dieron a menos de 30 kilómetros de la superficie. Bachaquero, Zulia. 17:35 | Sismo de 4 grados cercano a la superficie

Sismo de 4 grados cercano a la superficie San Timoteo, Venezuela. 17:33 | Movimiento en la superficie de 4.7 grados

Movimiento en la superficie de 4.7 grados San Timoteo, Venezuela. 17:29 | Movimiento cercano a la superficie de 4.7 grados, en San Timoteo.

Movimiento cercano a la superficie de 4.7 grados, en San Timoteo. Bachaquero, Zulia. 17:24 | Se registra una réplica del primer movimiento telúrico, de una magnitud de 4 grados y en la misma profundidad.

Se registra una réplica del primer movimiento telúrico, de una magnitud de 4 grados y en la misma profundidad. San Timoteo, Venezuela. 17:21 | Se registra nuevo sismo y el segundo de mayor magnitud. 6.3 grados, de una profundidad cercana a la superficie y es sentido tanto en Venezuela como en diferentes departamentos de Colombia

Se registra nuevo sismo y el segundo de mayor magnitud. 6.3 grados, de una profundidad cercana a la superficie y es sentido tanto en Venezuela como en diferentes departamentos de Colombia San Timoteo, Venezuela. 16:50 | Se registra el primer movimiento telúrico en Venezuela, se establece una magnitud de 3,7 grados y de una profundidad superficial, es decir, a menos de 30 kilómetros de la superficie. El epicentro se encuentra a 34 kilómetros de Bachaquero, Zulia.

El gobernador del estado de Zulia, aseguró que los sismos de menor magnitud no causaron grandes daños, sin embargo, aquellos que oscilaron entre los 5.3 y 6.3 grados, generaron daños estructurales en algunos hospitales, iglesias y viviendas. Además, en ciertas partes del estado que hace frontera con Colombia, se encontraron grietas en las calles.

A pesar de esto, tanto el gobernador de Zulia como la vicepresidente ejecutiva de Venezuela, aseguraron que luego de todos los movimientos que se dieron, no hubo ninguna víctima.

Reportes en redes sociales

Luego de que se reportó una cantidad poco normal de movimientos telúricos en cadena, rápidamente se viralizó el tema por medio de las redes sociales. Lo que en un principio empezó como una duda acerca del movimiento sísmico que se había sentido en Venezuela, rápidamente se tornó en constantes reportes, alertas y sugerencias debido a los fuertes temblores que se sintieron.

Así mismo, se compartieron imágenes que dejaron en evidencia la magnitud de los sismos, al igual que impactantes fotografías de los estragos que causaron los terremotos, como por ejemplo, las calles agrietadas en el estado de Zulia.

🇻🇪 | TERREMOTO



Anoche y en la madrugada de hoy #25Sep se registraron varios sismos en Venezuela siendo el mas fuerte de Magnitud 7.2 (Muy fuerte), las consecuencias son visibles en multiples daños a lo largo y ancho del territorio nacional.



¿Señales del cielo? pic.twitter.com/GsgMM6oMfz — José Carucí 🇻🇪 (@karuci90) September 25, 2025

Un vídeo de una cámara de seguridad en Maracaibo, captó el momento del fuerte sismo de 6.4 que sacudió anoche en Venezuela. Una vivienda colapsó, pero afortunadamente no había nadie en su interior. #Temblor pic.twitter.com/11y7Pr9mrg — Carlos Juan Semidey (@Centinela_35) September 25, 2025

