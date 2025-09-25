Autoridades monitorean riesgos por temblores en Venezuela

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander adelantan un barrido y monitoreo permanente para revisar las situaciones de riesgo que se puedan presentar en la región como consecuencia de la ola de temblores que se han presentado en Venezuela.

Dada la proximidad con la región fronteriza con el vecino país se han extremado las comunicaciones y la información preventiva frente a los movimientos telúricos.

Gustavo Paba, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo en ese municipio dijo a Caracol Radio que “estamos atendiendo una situación que se presentó con viviendas averiadas, pero no revisten mayor gravedad. Asistiendo a los ocupantes de la misma y atentos de manera permanente”.

Indicó que “por ahora no hay situaciones que lamentar, seguimos generando acciones preventivas en zonas de alto riesgo y explicándole a las comunidades como reaccionar ante un temblor”.

Finalmente explicó que de la mano con las autoridades locales y departamentales se mantiene activo el consejo municipal de riesgo para desde allí tomar las acciones que sean necesarias y de manera oportuna.