Polémica en Los Patios por inicio de sanciones con fotodetección desde octubre( CARACOL )

Norte de Santander.

El próximo 1 de octubre entrarán a regir en Los Patios las sanciones por fotodetección a los vehículos que no cuenten con el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día.

La medida, que ya había sido suspendida meses atrás por reclamos de la comunidad, ahora será definitiva y está generando posiciones divididas en el municipio.

Álvaro Rojas, líder social de la localidad, aseguró que parte de la comunidad respalda la decisión al considerar que el control económico es la única manera de que los conductores cumplan con la normatividad.

“En Colombia estamos acostumbrados a que si no nos tocan el bolsillo, no hacemos orden. Tener el seguro y la técnico-mecánica debería ser algo natural, porque todos circulamos por la vía y debemos garantizar seguridad”, indicó.

Sin embargo, otro sector rechaza la entrada en vigencia de estas sanciones. Según Rojas, la falta de socialización y las condiciones económicas de la región impiden que muchos puedan cumplir con estas exigencias.

“Cúcuta y su área metropolitana viven de la informalidad. Muchos domiciliarios o trabajadores que dependen de su motocicleta no han tenido la posibilidad de pagar el SOAT o la técnico-mecánica”, afirmó.

El líder también señaló que existe inconformidad porque las cámaras están ubicadas sobre una vía nacional, lo que ha derivado en comparendos a viajeros que solo transitan hacia Cúcuta y desconocen la existencia de estos equipos de fotodetección. “Se enteran cuando ya reciben la notificación en sus ciudades de origen”, dijo.

En mayo pasado, los reclamos de líderes comunales y comerciantes habían llevado a una suspensión temporal, mientras se adelantaban campañas pedagógicas.

Desde entonces, la Unión Temporal Vial Los Patios y la oficina de Tránsito iniciaron jornadas de sensibilización, entrega de cascos y chalecos a motociclistas y actividades informativas sobre la importancia de portar la documentación en regla.