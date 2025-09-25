Pese a los ataques, la delegación colombiana en la flotilla hacia Gaza asegura que no se detendrá

La Flotilla de la Libertad es una caravana humanitaria que pretende llevar ayuda a las personas que se encuentran en Gaza en medio del asedio bélico de Israel, en las últimas horas había pedido ser escoltada luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones.

En Caracol Radio habló Ledys Sanjuán, coordinadora de la Delegación Colombiana del Movimiento Global en Gaza, aseguró que los barcos han sido sometidos a ataques desde Túnez, allí hubo dos ataques a los barcos más grandes.

“Estos ataques recientes están pasando cerca de Creta, en las costas griegas, porque ya están a unos 3 o 4 días del punto donde han sido interceptados otros barcos en el pasado, se estima que en estos días se intensifique el ataque”

Más información: Colombianos se unen a flotilla internacional que llevará ayuda humanitaria a la Franja de Gaza

Hasta el momento cerca de 11 barcos han sido atacados desde los drones con bombas aturdidoras, químicos y también han intervenido en los radios de los barcos poniendo música.

La coordinadora de la Delegación recordó que esto se está organizando por ciudadanos y quienes tienen los recursos para hacer estas misiones son los gobiernos quienes no han actuado ante un genocidio y asedio a la población palestina en Gaza.

“Le damos la bienvenida al acompañamiento que desde España e Italia han manifestado. No sabemos qué tan cierto, pero lo agradecemos porque son los gobiernos quienes pueden actuar, tenemos barcos de papel con ayuda humanitaria”

Lea también: Barco de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, fue atacado con un dron

Por ahora, solo un barco llamado ‘Zafiro’, fue el único que recibió un ataque dentro del barco, los demás han sido por fuera. “Este barco tiene un daño en el mástil, pero sigue operando con motor. Los demás ataques lo único que han causado es que los que vamos en el barco vayamos con más ganas, fuerzas y determinación para llegar hasta Gaza” aseguró Ledys Sanjuán.

¿De dónde vienen los ataques?

En estos momentos el estado de Israel está haciendo intentos de ligar la flotilla con Hamás, entonces construyeron una página web donde supuestamente hacen una trazabilidad y de esta manera están haciendo un consenso para atacar la flotilla, indicó San Juan.

Le puede interesar: Flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza retomó su viaje luego de regresar a puerto por mal clima

“Nosotros hemos puesto todo nuestro proceso en redes sociales, indicamos quiénes somos, cada país pone quiénes están en la flotilla y con todo este proceso no han podido hacer esa narrativa. Nosotros somos un movimiento no violento, estamos entrenados en la no violencia y reiteramos esos continuamente”: Puntualizó Ledys San Juan, coordinadora de la Delegación Colombiana del Movimiento Global en Gaza.

Cabe recordar que la flotilla es una flota civil de más de 50 pequeñas embarcaciones procedentes de 44 países, (entre ellos Colombia) cuyo objetivo es romper el bloqueo israelí de Gaza, asolada por la hambruna, que se endureció aún más en octubre de 2023.