Barco de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, fue atacado con un dron
La tripulación de la embarcación se encuentran a salvo.
La Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, informó que una de sus embarcaciones principales, conocida como “Barco Familiar”, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la iniciativa, fue impactada por un dron en aguas de Tunez.
“El barco navega bajo bandera portuguesa y los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. El incendio causó daños en la cubierta principal y el almacenamiento bajo cubierta”, confirmaron.
La delegación colombiana confirmó que no fueron afectados por este ataque.
La flotilla reiteró que ataques como este “dirigidos a intimidar y frustrar” no los detendrán. “Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”, aseguraron.