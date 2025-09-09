Barco de la Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, fue atacado con un dron

The first vessel "Sirius" of a civilian flotilla, carrying pro-Palestinian activists and humanitarian aid and aiming to break the Israeli blockade of the Gaza Strip, leaves the Barcelona port on September 1, 2025, after being forced to return due to bad weather. Fierce Mediterranean winds forced back to Barcelona a Gaza-bound flotilla carrying humanitarian aid and hundreds of pro-Palestinian activists including environmental campaigner Greta Thunberg, organisers said today. Some 20 vessels left Barcelona yesterday aiming to "open a humanitarian corridor and end the ongoing genocide of the Palestinian people" amid the Israel-Hamas war, said the Global Sumud Flotilla -- sumud being the Arabic term for "resilience". (Photo by Lluis GENE / AFP) / LLUIS GENE

La Global Sumud Flotilla, que lleva ayuda humanitaria a Gaza, informó que una de sus embarcaciones principales, conocida como “Barco Familiar”, que transportaba a miembros del Comité Directivo de la iniciativa, fue impactada por un dron en aguas de Tunez.

“El barco navega bajo bandera portuguesa y los seis pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo. El incendio causó daños en la cubierta principal y el almacenamiento bajo cubierta”, confirmaron.

La delegación colombiana confirmó que no fueron afectados por este ataque.

La flotilla reiteró que ataques como este “dirigidos a intimidar y frustrar” no los detendrán. “Nuestra misión pacífica para romper el asedio a Gaza y solidarizarnos con su pueblo continúa con determinación y resolución”, aseguraron.